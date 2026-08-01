عالیشاه با پرسپولیسی ها خداحافظی کرد
عالیشاه به صورت رسمی از پرسپولیس جدا شد.
به گزارش ایلنا، امید عالیشاه کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس با انتشار متنی در اینستاگرام از هواداران این تیم خداحافظی کرد.
پیام عالیشاه:
فوتبال حرفهای، ادامه مسیر را با تصمیمهای دشوار گره میزند و امروز نوبت من است که فصل دیگری را آغاز کنم.
۱۳ سال از عمرم را با عشق به پیراهنی زندگی کردم که برایم بخشی از هویت و رؤیاهایم بود.
در تمام این سالها، هر بار که برای حضور در زمین فراخوانده شدم، تلاش کردم تمام وجودم را برای پرسپولیس بگذارم.
افتخار بستن بازوبند کاپیتانی، قهرمانی در لیگ، جام حذفی و حضور در فینال آسیا از لحظههایی هستند که تا همیشه در جانم زنده خواهند ماند.