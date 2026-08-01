به گزارش ایلنا، لیدز یونایتد در آستانه آغاز دومین فصل حضور مجدد خود در لیگ برتر قرار دارد و اکنون یک ابررایانه جدید چشم‌انداز مثبتی را برای سفیدپوشان پیش‌بینی کرده است.

طبق گزارش وب‌سایت yorkshireeveningpost.co.uk، مدل پیش‌بینی سایت Compare.bet با استفاده از هوش مصنوعی مولد و الگوریتم‌های احتمالی ریاضی، جدول نهایی فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۷ لیگ برتر را شبیه‌سازی کرده است.

این پیش‌بینی نشان می‌دهد که آرسنال با کسب ۸۸ امتیاز به عنوان قهرمانی دست خواهد یافت و منچسترسیتی نیز با ۸۵ امتیاز در رتبه دوم قرار می‌گیرد.

لیورپول با ۷۴ امتیاز در رتبه سوم پیش‌بینی شده و چلسی با ۷۰ امتیاز جایگاه چهارم را به خود اختصاص داده است.

استون ویلا نیز با کسب ۶۷ امتیاز بالاتر از منچستریونایتد ۶۳ امتیازی، در رده پنجم جدول جای گرفته است.

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