قانون ۵ ثانیه به لیگ برتر میآید
کمیته داوران فوتبال انگلیس قصد دارد در آستانه فصل جدید لیگ برتر، قانون جدید و جنجالی «شمارش معکوس ۵ ثانیهای» را برای جلوگیری از اتلاف وقت بازیکنان اجرا کند.
به گزارش ایلنا، تصمیمگیرندگان به دنبال مقابله شدید با اتلاف وقت در لیگ برتر هستند و اکنون قصد دارند به داوران مسابقات چراغ سبز نشان دهند تا استارتهای کند بازی را بسیار سریعتر از قبل مجازات کنند.
اتحادیه فوتبال انگلیس (FA) چندین بهروزرسانی در قوانین مسابقات را تایید کرده است و یکی از بزرگترین تغییرات روی سرعت بخشیدن به بازی متمرکز خواهد بود.
هدف از این اقدام، کاهش تاخیرهای غیرضروری در طول مسابقات و در جریان نگه داشتن بیشتر توپ در زمین است.
طبق قانون جدید، زمانی که داوران تشخیص دهند یک بازیکن تعمداً زمان زیادی را برای شروع مجدد بازی از اوت دستی یا ضربه دروازه تلف میکند، از یک شمارش معکوس ۵ ثانیهای استفاده خواهند کرد.
به محض اینکه داور با ژست دست شمارش معکوس را اعلام کند، بازیکنان تنها ۵ ثانیه فرصت خواهند داشت تا توپ را به جریان بازی بازگردانند.
تیمهایی که در پرتاب اوت دستی تاخیر ایجاد کنند، مالکیت توپ را از دست خواهند داد و این ضربه از همان نقطه به حریف واگذار میشود.
همین موضوع در مورد ضربات دروازه نیز صدق میکند؛ تیم مقابل در صورت تاخیر حریف، یک ضربه کرنر دریافت خواهد کرد.
بازیکنان اغلب با صرف زمان اضافی برای برداشتن توپ یا تنظیم مکرر موقعیت خود قبل از شروع مجدد بازی، ریتم مسابقه را کند میکنند.
داوران تنها میتوانستند با نشان دادن کارت زرد واکنش نشان دهند؛ کارتی که بازیکنان تا زمانی که ثانیههای اضافی مورد نیاز برای حفظ پیروزی را در اختیارشان قرار میداد، با رضایت کامل آن را میپذیرفتند.
از دست دادن مالکیت توپ و دادن کرنر به حریف
اکنون هزینه اتلاف وقت میتواند بسیار سنگینتر باشد. از دست دادن مالکیت توپ یا دادن یک ضربه کرنر در مناطق خطرناک میتواند به راحتی به گل منجر شود، موضوعی که باعث میشود بازیکنان قبل از تاخیر در شروع مجدد بازی، دو بار فکر کنند.
این سیستم پیش از این در سطح بینالمللی آزمایش شده و در جریان جام جهانی 2026 مورد استفاده قرار گرفته است؛ جایی که به طور کلی اجازه داد بازیها بدون اختلال در جریان آن ادامه یابند.
با این حال، برخی از بازیکنان از همین حالا به دنبال راههایی برای دور زدن این قانون جدید بودهاند.
اندرو رابرتسون، کاپیتان اسکاتلند، پیش از برداشتن توپ برای پرتاب اوت، همتیمیهای خود را سازماندهی کرد و مانع از آن شد که داور شمارش معکوس را آغاز کند.
قانون جدید ۵ ثانیه برای شروع مجدد بازی، در سراسر سوپر لیگ انگلیس (EFL) و لیگ ملی نیز اعمال خواهد شد.