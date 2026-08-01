زلزله کمیته انضباطی در لندن
جریمه ۱۰ میلیون پوندی و محرومیت تعلیقی چلسی
باشگاه چلسی به دلیل نقض قوانین اتحادیه فوتبال انگلیس با جریمه سنگین ۱۰ میلیون پوندی و محرومیت تعلیقی از نقلوانتقالات مواجه شد، اما کسر ۶ امتیاز تعلیقی این تیم پس از فرجامخواهی لغو گردید.
به گزارش ایلنا، باشگاه چلسی به دلیل نقض قوانین مربوط به ایجنتها در گذشته، از سوی اتحادیه فوتبال انگلیس (FA) با محرومیت تعلیقی از دو پنجره نقلوانتقالاتی و جریمه سنگین ۱۰ میلیون پوندی مواجه شد.
آبیهای لندن پس از یک فرجامخواهی موفقیتآمیز، از کسر ۶ امتیاز تعلیقی گریختند.
چلسی در سپتامبر ۲۰۲۵ به دلیل ۷۴ مورد نقض قوانین اتحادیه فوتبال انگلیس بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۲ (دورانی که رومن آبراموویچ مالکیت باشگاه را بر عهده داشت) متهم شده بود. این اتهامات مربوط به مقررات ایجنتها، قوانین مربوط به همکاری با واسطهها و مقررات سرمایهگذاری شخص ثالث روی بازیکنان بود.
اکثریت این اتهامات مربوط به اتفاقاتی است که بین فصلهای ۲۰۱۰/۱۱ تا ۲۰۱۵/۱۶ رخ داده است.
مالکان فعلی چلسی (کنسرسیوم بلوکو) پس از کشف این تخلفات در جریان روند تصاحب باشگاه در سال ۲۰۲۲، خودشان این موارد را به اتحادیه فوتبال گزارش دادند و در طول تحقیقات همکاری کامل داشتهاند.
باشگاه چلسی در بیانیهای اعلام کرد که از نتیجه این تصمیم خرسند است و افزود که از یوفا، لیگ برتر و اتحادیه فوتبال انگلیس برای تعامل با این باشگاه سپاسگزار است.
در ماه مارس، چلسی از سوی لیگ برتر ۱۰.۷۵ میلیون پوند جریمه شد و با محرومیت ۹ ماهه نقلوانتقالات آکادمی مواجه گردید، در حالی که در سال ۲۰۲۳ نیز از سوی یوفا به دلیل «ارائه اطلاعات مالی ناقص» بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ مبلغ ۸.۶ میلیون پوند جریمه شده بود.
باشگاه اعلام کرد: «باشگاه فوتبال چلسی خرسند است تایید کند که ارکان قضایی اتحادیه فوتبال انگلیس درباره مسائل مقرراتی قدیمی که توسط خود باشگاه گزارش شده بود، به تصمیم نهایی رسیدهاند.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «در سال ۲۰۲۲، باشگاه تخلفات مقرراتی احتمالی گذشته را به تمام نهادهای نظارتی مربوطه گزارش داد. پس از آن گزارش، باشگاه به صورت شفاف و آزادانه با همه نهادهای نظارتی همکاری کرد، از جمله افشای داوطلبانه و پیشدستانه هزاران سند.»
پایان پروندههای حقوقی و توافق با ارکان حاکمیتی فوتبال
«همانطور که قبلاً اعلام شده بود، توافقنامههایی با یوفا و لیگ برتر در رابطه با همان موضوعات و مسائل مقرراتی خودگزارششده امضا شده است.»
«باشگاه خرسند است تایید کند که اکنون با پایان یافتن روند اتحادیه فوتبال، تمامی پروندههای مقرراتی علیه باشگاه به پایان رسیده است. ما از یوفا، لیگ برتر و اتحادیه فوتبال برای تعامل با باشگاه در طول این روندها سپاسگزاریم.»
اتحادیه فوتبال انگلیس نیز بیانیهای منتشر کرد و در آن تایید نمود که آنها «به تحقیقات درباره تخلفات فردی ناشی از این پرونده ادامه میدهند.»
در بیانیه FA آمده است: «جریمه مالی ۱۰ میلیون پوندی و محرومیت تعلیقی از ثبت بازیکن در دو پنجره نقلوانتقالاتی برای باشگاه چلسی به دلیل نقض مقررات ایجنتهای فوتبال، مقررات مربوط به همکاری با واسطهها و مقررات سرمایهگذاری شخص ثالث روی بازیکنان اعمال شده است.»
جزئیات حکم دادگاه استیناف و لغو کسر امتیاز
«اتحادیه فوتبال پس از اینکه مالکیت فعلی باشگاه پس از خرید چلسی، به صورت شخصی تخلفات را گزارش کردند، این باشگاه را به ۷۴ مورد نقض قانون E1.2 اتحادیه متهم کرد. اتحادیه فوتبال همچنان به تحقیقات خود درباره تخلفات فردی ناشی از این پرونده ادامه میدهد.»
«باشگاه چلسی پیش از برگزاری جلسه استماع، به ۷۴ مورد نقض قانون E1.2 اعتراف کرد و یک کمیسیون مستقل مقرراتی، حکم به کسر ۶ امتیاز که تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ تعلیق شده بود، و همچنین جریمه ۱۰ میلیون پوندی داد.»
«باشگاه نسبت به کسر امتیاز تعلیقی اعتراض کرد و یک هیئت مستقل فرجامخواهی پس از برگزاری جلسه استماع مجدد، با این درخواست موافقت کرد و این جریمه را کنار گذاشت. به جای آن، هیئت فرجامخواهی محرومیت از ثبت بازیکن برای دو پنجره کامل و متوالی نقلوانتقالات را اعمال کرد که تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ به حالت تعلیق درآمده است.»
«جریمه ۱۰ میلیون پوندی تعیینشده توسط کمیسیون مقرراتی مشمول فرجامخواهی نبود و مبلغ کامل آن در بخش پایه فوتبال سرمایهگذاری خواهد شد.»