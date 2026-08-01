یولیان برانت رسماً آژاکسی شد

به گزارش ایلنا، باشگاه انگلیسی در یک برهه زمانی پیشتاز این رقابت بود، اما برانت اکنون آینده خود را به آژاکس متعهد کرده است.

این بازیکن ۳۰ ساله پس از پایان قراردادش در تابستان گذشته، بروسیا دورتموند را ترک کرد. این ملی‌پوش سابق آلمانی قراردادی تا سال ۲۰۲۹ با آژاکس امضا کرد. برانت نهمین بازیکن آلمانی تاریخ آژاکس خواهد بود؛ پیش از او دیانت رامای، هایکو وسترمان و امین یونس نیز در قرن بیست و یکم برای این باشگاه ریشه‌دار و پرافتخار به میدان رفته بودند.

به زودی یک خرید آلمانی دیگر نیز توسط آژاکس انجام خواهد شد، چرا که مارک-آندره ترشتگن در آستانه پیوستن از بارسلونا قرار دارد. این دروازه‌بان برای پیوستن مجدد به میشل، سرمربی سابق خود در ژیرونا به توافق رسیده و انتظار می‌رود این انتقال طی روزهای آینده نهایی و تکمیل شود.

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