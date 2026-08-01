روزنه امید توپچیها برای شکار بزرگ
رئال پیشنهادش به وینیسیوس را تغییر نمیدهد
در پی امتناع رئال مادرید از ارتقای پیشنهاد تمدید قرارداد وینیسیوس جونیور، آرسنال امیدوار است از این فرصت طلایی برای جذب ستاره برزیلی مادریدیها استفاده کند.
به گزارش ایلنا، این ملیپوش برزیلی در تاریخ ۳ اوت به تمرینات رئال مادرید بازخواهد گشت، در حالی که آینده بلندمدت او همچنان بلاتکلیف است.
اگرچه هم بازیکن و هم باشگاه به صورت عمومی تمایل خود را برای ادامه همکاری ابراز کردهاند، اما مذاکرات بر سر تمدید قرارداد در حالت بنبست باقی مانده است؛ موضوعی که آرسنال را امیدوار نگه داشته تا شاید یک انتقال شگفتانگیز و جنجالی ممکن شود.
قرارداد فعلی این ستاره برزیلی در ژوئن ۲۰۲۷ به پایان میرسد و با توجه به اینکه هنوز توافقی حاصل نشده، ابهام و بلاتکلیفی حول یکی از بزرگترین ستارگان مادرید ادامه دارد.
مسئولان باشگاه بر این باورند که موضع خود را کاملاً شفاف بیان کردهاند و اکنون پیشنهادی را که پیش از این برای این وینگر ۲۶ ساله ارسال شده بود، بهبود خواهند بخشید.
به این ترتیب، آنها منتظر هستند تا وینیسیوس و نمایندگانش تصمیم بگیرند که آیا شرایط پیشنهادی را میپذیرند یا خیر.
در حال حاضر، برخلاف برخی گزارشها، هیچ جلسه دیگری بین دو طرف برنامهریزی نشده است.
آرسنال همچنان اوضاع را زیر نظر دارد
اگرچه آرسنال هنوز تماس مستقیمی با وینیسیوس یا نمایندگانش برقرار نکرده است، اما منابع نزدیک به قهرمان لیگ برتر معتقدند که همچنان یک فرصت طلایی وجود دارد.
باشگاه لندنی منتظر است تا ببیند مذاکرات بین بازیکن و رئال مادرید چگونه پیش میرود تا در مورد ارائه پیشنهاد رسمی تصمیمگیری کند.
در صورتی که وینیسیوس تمدید قرارداد را به تاخیر بیندازد، آرسنال آماده اقدام است.
توپچیها به دنبال نشان دادن قدرت خود در بازار نقلوانتقالات هستند و باور دارند که جذب ستاره رئال مادرید، یکی از بزرگترین انتقالهای دنیای فوتبال خواهد بود و پیام واضحی درباره بلندپروازیهای آنها ارسال خواهد کرد.
با این حال، هرگونه اقدام کاملاً به تحولات میان این بازیکن برزیلی و رئال مادرید بستگی دارد.
زمان به فاکتوری کلیدی تبدیل میشود
در همین حال، لوس بلانکوس کاملاً از زمانبندی آگاه است. اگر وینیسیوس قرارداد جدیدی امضا نکند، در ژانویه ۲۰۲۷ وارد ۶ ماه پایانی قرارداد خود خواهد شد که به او اجازه میدهد با باشگاههای خارجی وارد مذاکره برای پیشقرارداد شود و احتمالاً در تابستان آینده به صورت رایگان جدا شود.
به همین دلیل، رئال مادرید درک میکند که در صورت به بنبست رسیدن نهایی مذاکرات تمدید، فروش این وینگر پیش از رسیدن به آن مرحله، منطقیترین راهکار ورزشی و مالی خواهد بود.
این ملیپوش برزیلی به سهم خود همواره تاکید کرده که خواهان ماندن در سانتیاگو برنابئو است.
او در ماه فوریه گفته بود: «آغاز گفتگوها با رئال مادرید درباره تمدید قراردادم همیشه هیجانانگیز است. من تا سال ۲۰۲۷ قرارداد دارم، اما همیشه گفتهام که میخواهم برای مدتی طولانی اینجا بمانم، تاریخسازی کنم و به دریافت محبت هواداران، رئیس و کادر فنی ادامه دهم.»
با گذشت چند ماه، آن توافق هنوز به دست نیامده است تا آرسنال از نزدیک اوضاع را زیر نظر داشته باشد و رئال مادرید نیز برای یافتن یک راهکار فشار بیاورد، چرا که سرنوشت یکی از بزرگترین قراردادهای دنیای فوتبال همچنان حلنشده باقی مانده است.