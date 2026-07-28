زلزله مدیریتی در فوتبال ایتالیا: مالدینی و لئوناردو رفتند!

به گزارش ایلنا، رسانه‌های ایتالیایی از استعفای پائولو مالدینی و لئوناردو از سمت‌های خود در فدراسیون فوتبال ایتالیا خبر دادند. این تصمیم پس از شکست پروژه انتخاب آندره‌آ پیرلو به‌عنوان سرمربی جدید آتزوری اتخاذ شده است.

مالدینی که ۱۱ جولای به‌عنوان مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا منصوب شده بود، مأموریت داشت روند بازسازی تیم ملی را پس از ناکامی این کشور در راهیابی به سومین جام جهانی متوالی هدایت کند. با این حال، او تنها ۱۶ روز پس از آغاز فعالیتش از سمت خود کناره‌گیری کرد.

در همین حال، لئوناردو، ستاره پیشین فوتبال برزیل که به‌عنوان مشاور مالدینی به این پروژه پیوسته بود، هم‌زمان با او از فدراسیون جدا شد.

پروژه پیرلو به بن‌بست رسید

استعفای این دو مدیر باسابقه تنها چند روز پس از آن رخ داد که آندره‌آ پیرلو اعلام کرد دیگر گزینه هدایت تیم ملی ایتالیا نیست.

سرمربی پیشین یوونتوس که یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های جانشینی روی نیمکت آتزوری محسوب می‌شد، به دلیل ارتباط تجاری خود با شرکت روسی شرط‌بندی «فون‌بت» با مخالفت‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد و در نهایت از فهرست گزینه‌های فدراسیون کنار رفت.

پیرلو روز دوشنبه در صفحه اینستاگرام خود نوشت که شب گذشته مطلع شده دیگر نامزد هدایت تیم ملی ایتالیا نخواهد بود.

چالش بزرگ رئیس جدید فدراسیون

استعفای هم‌زمان مالدینی و لئوناردو، چالشی جدی برای جووانی مالاگو، رئیس تازه‌منتخب فدراسیون فوتبال ایتالیا، ایجاد کرده است.

در شرایطی که تیم ملی ایتالیا یکی از دشوارترین دوره‌های تاریخ خود را سپری می‌کند، فدراسیون اکنون نه‌تنها بدون سرمربی، بلکه بدون مدیر فنی و مشاور ارشد نیز مانده و برنامه مشخصی برای آینده آتزوری در اختیار ندارد.

ناکامی در صعود به جام جهانی، حذف زودهنگام باشگاه‌های ایتالیایی از رقابت‌های اروپایی در فصل گذشته و بی‌ثباتی مدیریتی، فوتبال ایتالیا را در بحرانی کم‌سابقه طی حدود چهار دهه اخیر قرار داده است.

گزینه‌های جدید نیمکت آتزوری

بر اساس این گزارش، مالدینی آندره‌آ پیرلو را پس از پاسخ منفی پپ گواردیولا، گزینه اصلی خود برای هدایت تیم ملی می‌دانست.

اکنون و با منتفی شدن حضور پیرلو، نام چند مربی سرشناس دیگر برای هدایت ایتالیا مطرح شده که از جمله آن‌ها می‌توان به روبرتو مانچینی، تیاگو موتا و آنتونیو کونته اشاره کرد؛ مربیانی که گفته می‌شود فدراسیون فوتبال ایتالیا در روزهای آینده مذاکرات خود را با آن‌ها دنبال خواهد کرد.

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