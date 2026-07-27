ستاره رئال مادرید تا شهریور خانهنشین شد
مصدومیت بوجودآمده برای ستاره رئال مادرید شوک بزرگی به کادر فنی وارد کرد؛ چرا که طبق آخرین بررسیهای پزشکی، این بازیکن تا ماه سپتامبر امکان همراهی سفیدپوشان را نخواهد داشت.
به گزارش ایلنا، باشگاه رئال مادرید در انتهای این هفته با یک چالش در بخش نفرات خود مواجه شده است. این اتفاق در پی تأیید خبر مصدومیت و دوری کوتاه مدت تیاگو پیتارک، پدیده جوان این تیم از میادین رخ میدهد.
پیتارک هافبک جوان رئال مادرید که تازه از فصل درخشان ۲۰۲۵/۲۶ فارغ شده، فصل گذشته را با ثبت ۱۱ حضور موفق در ترکیب اصلی در رقابتهای لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا به پایان رساند.
این پدیده ۱۸ ساله امیدوار بود از دوران پیشفصل در پایتخت اسپانیا نهایت استفاده را ببرد تا روند صعودی خود را با تأثیرگذاری مثبت بر ژوزه مورینیو، سرمربی جدید تیم ادامه دهد.
تنها چند هفته پس از آغاز آمادهسازیها برای فصل پیشرو، پیتارک با یک مصدومیت روبهرو شده است.
طبق گزارش فابریزیو رومانو، خبرنگار سرشناس حوزه نقل و انتقالات و به نقل از آرانچا رودریگز، خبرنگار آگاه و نزدیک به رئال مادرید: «تیاگو پیتارک در جریان تمرینات رئال مادرید دچار آسیبدیدگی از ناحیه زانو شده است. انتظار میرود او تا اوایل ماه سپتامبر از میادین دور باشد.»