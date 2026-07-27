خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ستاره رئال مادرید تا شهریور خانه‌نشین شد

ستاره رئال مادرید تا شهریور خانه‌نشین شد
کد خبر : 1818981
لینک کوتاه کپی شد.

مصدومیت بوجودآمده برای ستاره رئال مادرید شوک بزرگی به کادر فنی وارد کرد؛ چرا که طبق آخرین بررسی‌های پزشکی، این بازیکن تا ماه سپتامبر امکان همراهی سفیدپوشان را نخواهد داشت.

به گزارش ایلنا، باشگاه رئال مادرید در انتهای این هفته با یک چالش در بخش نفرات خود مواجه شده است. این اتفاق در پی تأیید خبر مصدومیت و دوری کوتاه مدت تیاگو پیتارک، پدیده جوان این تیم از میادین رخ می‌دهد.

پیتارک هافبک جوان رئال مادرید که تازه از فصل درخشان ۲۰۲۵/۲۶ فارغ شده، فصل گذشته را با ثبت ۱۱ حضور موفق در ترکیب اصلی در رقابت‌های لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا به پایان رساند.

این پدیده ۱۸ ساله امیدوار بود از دوران پیش‌فصل در پایتخت اسپانیا نهایت استفاده را ببرد تا روند صعودی خود را با تأثیرگذاری مثبت بر ژوزه مورینیو، سرمربی جدید تیم ادامه دهد.

تنها چند هفته پس از آغاز آماده‌سازی‌ها برای فصل پیش‌رو، پیتارک با یک مصدومیت روبه‌رو شده است.

ستاره رئال مادرید تا شهریور خانه‌نشین شد

طبق گزارش فابریزیو رومانو، خبرنگار سرشناس حوزه نقل و انتقالات و به نقل از آرانچا رودریگز، خبرنگار آگاه و نزدیک به رئال مادرید: «تیاگو پیتارک در جریان تمرینات رئال مادرید دچار آسیب‌دیدگی از ناحیه زانو شده است. انتظار می‌رود او تا اوایل ماه سپتامبر از میادین دور باشد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل