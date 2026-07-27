واکنش قاطع پیرلو به جنجالهای اخیر آتزوری و رسوایی شرطبندی در روسیه
آندرهآ پیرلو با صدور بیانیهای صریح، موضع خود را در قبال حواشی اخیر تیم ملی ایتالیا و پرونده جنجالی شرطبندی در فوتبال روسیه روشن کرد.
به گزارش ایلنا، پس از آنکه جنجال مربوط به همکاری با یک شرکت شرطبندی روسی شانس سرمربیگری آندرهآ پیرلو در تیم ملی ایتالیا را به شدت تحت تأثیر قرار داد، او بیانیهای را در شبکههای اجتماعی خود منتشر کرد و گفت: «میخواهم از پائولو مالدینی و لئوناردو بابت احترام و اعتمادی که به من داشتند تشکر کنم.»
قهرمان جام جهانی ۲۰۰۶ پس از پاسخ رد کارلو آنچلوتی و پپ گواردیولا، به گزینه اصلی هدایت آتزوری تبدیل شده بود. با افشای همکاری او به عنوان سفیر بینالمللی برند شرطبندی روسی Fonbet، این مسئله به سرعت به یک رسوایی بزرگ تبدیل شد؛ امری که هم به دلیل سفر او به موسکو در مه ۲۰۲۶ برای شرکت در یک رویداد شرطبندی جنجالآفرین شد و هم به این دلیل که تبلیغات شرطبندی در ایتالیا غیرقانونی است.
پیرلو بیانیهای را از طریق صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد و در آن به تشریح موضوع پرداخت.
واکنش مستقیم پیرلو به حواشی اخیر
«طی روزهای گذشته، با اندوه فراوان شاهد بحثهایی بودم که حول نام من و احتمال پذیرش هدایت تیم ملی ایتالیا شکل گرفت. به احترام نهادها، فدراسیون و تمامی افراد درگیر در این موضوع، تا کنون سکوت را ترجیح دادم. با این حال، احساس میکنم شفافسازی برخی جنبهها کاملاً ضروری است.»
«در طول دوران حرفهایام، ابتدا به عنوان بازیکن و سپس در قامت سرمربی، همواره وظایفم را با احترام کامل به قوانین کشورهایی که در آنها کار کردهام و قراردادهایی که به امضا رساندهام، انجام دادهام. همکاری حرفهای که موضوع جنجالهای اخیر شده، در چارچوب تجربه کاری من در امارات متحده عربی شکل گرفته و صرفاً جنبه تجاری و ورزشی داشته است.»
«نسبت دادن مفاهیم سیاسی به این همکاری، به معنای نسبت دادن باورهایی به من است که هرگز ابراز نکردهام و به آنها اعتقادی ندارم. میخواهم از مالدینی و لئوناردو بابت احترام و اعتمادی که به من نشان دادند تشکر کنم. من شایستگی، جدیت و عشقی را که آنها همواره وقف فوتبال ایتالیا کردهاند میشناسم.»
«متأسفم که یک انتخاب ورزشی به سرعت به یک تقابل عمومی کشیده شد که در نهایت مواردی را به من نسبت داد که مطلقاً متعلق به من نیست. عشق به ایتالیا به یک شغل بستگی ندارد؛ این عشق بخشی از تاریخ و هویت من است و همواره همراه من خواهد بود.»
خطر استعفای مالدینی و آینده مبهم نیمکت آتزوری
اگرچه این بیانیه به منزله انصراف رسمی از نامزدی سرمربیگری تیم ملی ایتالیا نیست، اما در شرایط فعلی بسیار بعید به نظر میرسد که پیرلو بتواند بر جنجالهای ایجادشده غلبه کند.
اکنون این وضعیت ممکن است فدراسیون فوتبال ایتالیا را مجبور کند تا به سراغ گزینههای دیگر در فهرست خود برود، اما خطر واقعی این است که اگر پائولو مالدینی، مدیر فنی تیم، ببیند نمیتواند سرمربی مورد نظر خود را به خدمت بگیرد، از سمت خود استعفا دهد.