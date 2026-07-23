امیررضا جدی به سپاهان پیوست

به گزارش ایلنا، باشگاه سپاهان اصفهان از جذب امیررضا جدی خبر داد. این وینگر جوان که فصل گذشته در ترکیب تراکتور تبریز حضور داشت، با امضای قراردادی رسمی به جمع شاگردان سپاهان اضافه شد.

جدی پس از توافق با مدیران سپاهان، قرارداد خود را نهایی کرد تا از فصل آینده در ترکیب طلایی‌پوشان اصفهانی به میدان برود.

سپاهان در ادامه فعالیت‌های خود در بازار نقل‌وانتقالات، با جذب این بازیکن جوان به دنبال تقویت خط حمله و افزایش گزینه‌های کادر فنی برای فصل پیش‌رو است. جزئیات مدت قرارداد و مبلغ این انتقال از سوی باشگاه اعلام نشده است.

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