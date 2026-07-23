آنچلوتی رقیب گواردیولا شد
مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا تأیید کرد که کارلو آنچلوتی پیش از پپ گواردیولا یکی از گزینههای هدایت تیم ملی این کشور بوده و مذاکراتی نیز با این سرمربی باتجربه انجام شده است.
به گزارش ایلنا، در حالی که طی روزهای اخیر نام پپ گواردیولا به عنوان اصلیترین گزینه هدایت تیم ملی ایتالیا مطرح شده، پائولو مالدینی از وجود گزینهای دیگر در برنامههای فدراسیون فوتبال این کشور پرده برداشت.
مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا در نشست خبری خود اعلام کرد که پیش از آغاز مذاکرات با گواردیولا، مسئولان این فدراسیون با کارلو آنچلوتی نیز گفتوگو کردهاند تا شرایط همکاری با این سرمربی باتجربه را بررسی کنند.
مالدینی در این باره گفت: «نمیتوانیم درباره تمام جزئیات مذاکرات در حال انجام صحبت کنیم، اما درست است که گواردیولا یکی از گزینههای ما محسوب میشود. البته پیش از او، با کارلو آنچلوتی نیز گفتوگوهایی انجام دادهایم.»
پس از ناکامیهای اخیر فوتبال ایتالیا و از دست رفتن فرصت حضور در سومین جام جهانی متوالی، مدیران فدراسیون تصمیم گرفتهاند پروژهای تازه را با جذب یکی از مطرحترین مربیان فوتبال جهان آغاز کنند.
مالدینی درباره رویکرد فدراسیون برای انتخاب سرمربی جدید اظهار داشت: «طبیعی بود که ابتدا سراغ بهترین مربیان دنیا برویم. در کنار کیفیت فنی، باید بررسی کنیم که آیا آنها آمادگی پذیرش هدایت تیم ملی ایتالیا را دارند یا خیر.»
در روزهای گذشته نیز جووانی مالاگو، رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا، علاقه این مجموعه به همکاری با پپ گواردیولا را تأیید کرده بود؛ هرچند گزارشها از وجود اختلافهای مالی میان دو طرف حکایت دارد و هنوز توافقی حاصل نشده است.
از سوی دیگر، شرایط کارلو آنچلوتی نیز این پرونده را پیچیدهتر کرده است. این مربی ۶۷ ساله از ماه مه هدایت تیم ملی برزیل را بر عهده گرفته و قرارداد او تا سال ۲۰۳۰ اعتبار دارد. با این حال، شروع نهچندان موفق برزیل و حذف این تیم در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، گمانهزنیها درباره آینده او را افزایش داده است.
با وجود مطرح شدن نام آنچلوتی، همچنان پپ گواردیولا یکی از مهمترین گزینههای فدراسیون فوتبال ایتالیا برای آغاز پروژه بازسازی آتزوری به شمار میرود و باید دید در نهایت مدیران این کشور موفق به جلب رضایت یکی از این دو سرمربی پرافتخار خواهند شد یا خیر.