درخواست نجومی همهچیز را بههم زد
شرط بزرگ گواردیولا برای سرمربیگری ایتالیا
مذاکرات فدراسیون فوتبال ایتالیا با پپ گواردیولا برای هدایت تیم ملی این کشور با مانعی جدی روبهرو شده است.
به گزارش ایلنا، روند مذاکرات میان فدراسیون فوتبال ایتالیا و پپ گواردیولا برای سپردن هدایت تیم ملی این کشور وارد مرحله حساسی شده و اختلاف مالی میان دو طرف، آینده این همکاری را در هالهای از ابهام قرار داده است.
بر اساس گزارش رسانههای ایتالیایی، گواردیولا که طی روزهای گذشته در بارسلونا با پائولو مالدینی، مدیر فنی پروژه تیم ملی ایتالیا، دیدار کرده بود، برای پذیرش این مسئولیت دستمزدی معادل ۲۰ میلیون یورو در هر فصل درخواست کرده است. این در حالی است که بودجه پیشبینیشده فدراسیون فوتبال ایتالیا برای سرمربی جدید حدود ۱۰ میلیون یورو عنوان شده و فاصله قابل توجه میان پیشنهاد دو طرف، ادامه مذاکرات را دشوار کرده است.
در صورت تحقق این درخواست، گواردیولا به پردرآمدترین سرمربی تیم ملی در فوتبال جهان تبدیل خواهد شد؛ رقمی که فاصله محسوسی با دستمزد سایر سرمربیان ملی، از جمله لوئیس دلافوئنته، سرمربی تیم ملی اسپانیا، دارد.
با وجود اختلاف مالی، مدیران فوتبال ایتالیا همچنان گواردیولا را گزینه نخست خود برای آغاز پروژه بازسازی آتزوری میدانند. گفته میشود طرحی جامع به این مربی ارائه شده که تنها به تیم ملی بزرگسالان محدود نمیشود و شامل برنامهریزی برای توسعه ساختار فنی فوتبال ایتالیا از ردههای پایه نیز هست.
با این حال، منابع نزدیک به مذاکرات اعلام کردهاند که گواردیولا علاوه بر مسائل مالی، درباره حجم مسئولیتهای این پروژه نیز ملاحظاتی دارد. او تمایل دارد در صورت پذیرش این سمت، تمامی تمرکز خود را روی پروژه جدید بگذارد؛ موضوعی که با برنامه شخصیاش برای استراحت پس از سالها حضور مداوم روی نیمکت مربیگری همخوانی ندارد.
سرمربی سابق بارسلونا، بایرن مونیخ و منچسترسیتی پیشتر به خانواده خود وعده داده بود که پس از پایان دوران حضورش در فوتبال باشگاهی، مدتی از فضای مربیگری فاصله بگیرد. از همین رو، نزدیک بودن آغاز رقابتهای لیگ ملتهای اروپا و ضرورت حضور فوری در اردوی تیم ملی ایتالیا نیز یکی دیگر از عواملی است که تصمیمگیری او را پیچیدهتر کرده است.
در شرایط فعلی، مسئولان فدراسیون فوتبال ایتالیا همچنان امیدوارند پاسخ نهایی گواردیولا مثبت باشد و به همین دلیل تصمیم درباره معرفی سرمربی جدید را به تعویق انداختهاند. با این وجود، همزمان بررسی گزینههای جایگزین نیز ادامه دارد.
در میان نامهای مطرح، آنتونیو کونته همچنان از حمایت بخش قابل توجهی از باشگاههای سریآ برخوردار است و بسیاری او را گزینهای مناسب برای هدایت آتزوری میدانند. علاوه بر او، نامهایی مانند آندرهآ پیرلو و روبرتو مانچینی نیز در فهرست گزینههای احتمالی دیده میشوند، هرچند هنوز تصمیم نهایی درباره سرمربی آینده تیم ملی ایتالیا اتخاذ نشده است.
در مجموع، آینده نیمکت آتزوری همچنان به پاسخ نهایی گواردیولا گره خورده است؛ پاسخی که میتواند مسیر پروژه جدید فوتبال ایتالیا را مشخص کند یا مدیران این فدراسیون را ناچار به حرکت به سمت گزینههای جایگزین کند.