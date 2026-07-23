آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال ایران

به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به آغاز فصل جدید لیگ برتر، رقابت باشگاه‌ها در بازار نقل‌وانتقالات وارد مرحله حساس‌تری شده است. هرچند بسیاری از تیم‌ها بخش مهمی از برنامه‌های خود را پیش برده‌اند، اما هنوز هیچ باشگاهی را نمی‌توان از نظر تکمیل فهرست بازیکنان، آماده ورود به فصل جدید دانست. همزمان با ادامه مذاکرات نقل‌وانتقالاتی، برخی پرونده‌های حقوقی و تغییرات مدیریتی نیز به یکی از محورهای اصلی اخبار فوتبال ایران تبدیل شده است.

پرسپولیس؛ فعال‌ترین تیم بازار تابستانی

پرسپولیس همچنان فعال‌ترین باشگاه نقل‌وانتقالات محسوب می‌شود. مدیران این باشگاه طی روزهای اخیر علاوه بر نهایی کردن چند انتقال مهم، روند تقویت تیم را با سرعت بیشتری دنبال کرده‌اند تا کادر فنی با کمترین دغدغه وارد فصل جدید شود.

مهم‌ترین خرید سرخ‌پوشان، جذب محمدرضا اخباری است. دروازه‌بانی که پس از توافق با باشگاه، قرارداد خود را امضا کرد و قرار است در اردوی ترکیه به جمع سرخ‌پوشان اضافه شود. با حضور اخباری، رقابت درون دروازه پرسپولیس وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد و کادر فنی برای انتخاب دروازه‌بان نخست فصل، گزینه‌های بیشتری در اختیار خواهد داشت.

در ادامه فعالیت‌های نقل‌وانتقالاتی، پرسپولیس مذاکرات خود با باشگاه نساجی را نیز به سرانجام رسانده و در آستانه جذب دانیال ایری و کسری طاهری قرار گرفته است. این دو بازیکن جوان، در صورت نهایی شدن قرارداد، راهی اردوی آماده‌سازی سرخ‌پوشان خواهند شد؛ اقدامی که نشان می‌دهد سیاست نقل‌وانتقالاتی پرسپولیس علاوه بر جذب بازیکنان باتجربه، بر سرمایه‌گذاری روی استعدادهای جوان نیز متمرکز شده است.

در کنار فعالیت‌های نقل‌وانتقالاتی، پرونده علیرضا بیرانوند نیز همچنان یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی باشگاه محسوب می‌شود. پرسپولیس در بیانیه‌ای اعلام کرد رأی اخیر دادگاه حکمیت ورزش تنها به بخش غرامت پرونده مربوط بوده و تأثیری بر محرومیت چهارماهه این بازیکن ندارد. بر اساس اعلام باشگاه، رأی کمیته استیناف همچنان معتبر است و تنها اجرای آن تا زمان رسیدگی نهایی، به دستور موقت CAS متوقف شده است.

استقلال؛ سکوت در بازار و تداوم ابهام

در سوی مقابل، استقلال روزهای کم‌تحرکی را در بازار نقل‌وانتقالات سپری می‌کند. آبی‌پوشان که با محدودیت‌های ناشی از حکم فیفا برای ثبت قرارداد بازیکنان جدید روبه‌رو هستند، تاکنون نتوانسته‌اند فعالیت قابل توجهی در بازار داشته باشند.

در این میان، بازگشت امیرمحمد رزاقی‌نیا، سعید سحرخیزان و اسماعیل قلی‌زاده از اردوی تیم امید ایران و حضور دوباره آنها در تمرینات، مهم‌ترین اتفاق روزهای اخیر این باشگاه به شمار می‌رود.

همزمان، نام علی کریمی بار دیگر در فضای نقل‌وانتقالات در کنار استقلال مطرح شد. هافبک سپاهان که طی روزهای اخیر در تمرینات تیمش حضور نداشته، گزینه جدایی از جمع طلایی‌پوشان محسوب می‌شود، اما برخلاف شایعات منتشرشده، تاکنون هیچ مذاکره رسمی میان او و استقلال انجام نشده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد برخلاف پنجره‌های گذشته، بازگشت علی کریمی به استقلال در شرایط فعلی در دستور کار این باشگاه قرار ندارد و اخبار منتشرشده در این خصوص، صرفاً در حد گمانه‌زنی بوده است.

سپاهان و تراکتور؛ حرکت با برنامه در بازار

سپاهان نیز فعالیت خود را در بازار ادامه می‌دهد، اما برخلاف برخی رقبا، رویکرد این باشگاه بر جذب هدفمند بازیکنان استوار است. در همین راستا، مهدی کریمیان به عنوان مدیر جدید تیم فوتبال سپاهان معرفی شد تا بخشی از تغییرات ساختاری این باشگاه پیش از آغاز فصل جدید تکمیل شود.

در سوی دیگر، تراکتور همچنان تمرینات خود را در تهران دنبال می‌کند و مدیران این باشگاه تلاش دارند با بررسی گزینه‌های مختلف، نقاط ضعف ترکیب را به صورت مرحله‌ای برطرف کنند. سیاست تراکتور در نقل‌وانتقالات تابستانی بر انجام خریدهای حساب‌شده و پرهیز از تصمیم‌های هیجانی استوار بوده است.

آینده نامشخص امید عالیشاه

یکی از مهم‌ترین پرونده‌های باز بازار نقل‌وانتقالات به آینده امید عالیشاه مربوط می‌شود. کاپیتان سابق پرسپولیس پس از پایان همکاری با این باشگاه، در حال بررسی پیشنهادهای دریافتی برای انتخاب تیم جدید خود است.

در روزهای اخیر از فولاد خوزستان به عنوان یکی از مشتریان این بازیکن نام برده می‌شد، اما هوشنگ گرشاسبی، مدیرعامل فولاد، این موضوع را رد کرد و اعلام داشت تاکنون هیچ درخواست یا پیشنهادی از سوی کادر فنی برای جذب عالیشاه مطرح نشده است.

اظهارات مدیرعامل فولاد نشان می‌دهد انتقال این بازیکن به جمع شاگردان یحیی گل‌محمدی، دست‌کم در شرایط فعلی، در دستور کار باشگاه قرار ندارد.

پرونده پلی‌آف؛ مهم‌ترین چالش حقوقی فوتبال ایران

در کنار اخبار نقل‌وانتقالات، پرونده پلی‌آف لیگ برتر همچنان مهم‌ترین موضوع حقوقی فوتبال ایران به شمار می‌رود.

دیدار تعیین‌کننده میان مس رفسنجان و صنعت نفت آبادان به دلیل عدم حضور نماینده رفسنجان برگزار نشد و بازیکنان این تیم همزمان با زمان مسابقه، تمرینات خود را در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی برگزار کردند.

مسئولان مس رفسنجان از زمان اعلام مصوبه هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال، مخالفت خود را با برگزاری این مسابقه اعلام کرده بودند و در نهایت نیز با استناد به اعتراض حقوقی باشگاه، از حضور در مسابقه خودداری کردند.

در مقابل، صنعت نفت آبادان با استناد به گزارش ناظران مسابقه، صعود خود به لیگ برتر را اعلام کرد. با این حال، باشگاه مس رفسنجان همچنان پیگیر شکایت خود در دادگاه حکمیت ورزش است و سرنوشت نهایی این پرونده به رأی CAS و تصمیم مراجع ذی‌صلاح بستگی خواهد داشت.

تغییرات مدیریتی در آلومینیوم اراک

یکی دیگر از اتفاقات مهم روزهای اخیر، تغییرات مدیریتی در باشگاه آلومینیوم اراک بود. با تصمیم هیئت‌مدیره شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو)، محمد محمدی به عنوان سرپرست مدیرعاملی باشگاه منصوب شد و ترکیب جدید هیئت‌مدیره نیز فعالیت خود را آغاز کرد.

همزمان، باشگاه آلومینیوم با انتشار پیامی از چهار سال مدیریت محمد رجائیان قدردانی کرد و بر حفظ هویت باشگاه، تداوم فعالیت در شهر اراک و ادامه حمایت از تیم فوتبال تأکید داشت.

خداحافظی یک چهره باسابقه

در میان اخبار پرشمار نقل‌وانتقالات، اعلام خداحافظی کمال کامیابی‌نیا نیز بازتاب گسترده‌ای داشت. هافبک باسابقه فوتبال ایران که سال‌ها با پیراهن پرسپولیس به میدان رفت و افتخارات متعددی را تجربه کرد، با انتشار پیامی پایان دوران بازیگری خود را اعلام کرد تا یکی از چهره‌های شاخص فوتبال ایران از مستطیل سبز خداحافظی کند.

آنچه در نقل و انتقالات فوتبال گذشت

بازار نقل‌وانتقالات فوتبال ایران در شرایطی ادامه دارد که پرسپولیس با فاصله فعال‌ترین باشگاه این پنجره محسوب می‌شود و در مسیر تکمیل ترکیب خود گام برمی‌دارد. در مقابل، استقلال همچنان با محدودیت‌های حقوقی و نقل‌وانتقالاتی مواجه است و آینده برخی گزینه‌های منتسب به این تیم نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از سوی دیگر، سپاهان و تراکتور با رویکردی محتاطانه برنامه‌های خود را دنبال می‌کنند و چندین بازیکن سرشناس از جمله امید عالیشاه و علی کریمی هنوز مقصد نهایی خود را مشخص نکرده‌اند.

در کنار این تحولات، پرونده پلی‌آف لیگ برتر همچنان مهم‌ترین موضوع حقوقی فوتبال ایران است؛ پرونده‌ای که نتیجه آن می‌تواند علاوه بر تعیین هجدهمین تیم لیگ برتر، بر روند تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و حقوقی فوتبال کشور نیز تأثیرگذار باشد. تا آن زمان، بازار نقل‌وانتقالات همچنان باز خواهد ماند و انتظار می‌رود در روزهای آینده نیز شاهد جابه‌جایی‌های مهم و تصمیمات سرنوشت‌ساز در فوتبال ایران باشیم.

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