مسی بهترین بازیکن جام جهانی ۲۰۲۶ از نگاه IFFHS شد

به گزارش ایلنا، فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال (IFFHS) با صدور بیانیه‌ای رسمی، لیونل مسی، کاپیتان ۳۹ ساله تیم ملی آرژانتین را به عنوان برترین بازیکن جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی کرد. این جایزه که معتبرترین عنوان انفرادی این سازمان در قالب عملکرد تورنمنتی به شمار می‌رود، بر پایه شاخص فنی و آنالیز بازی به بازی ستارگان در کل رقابت‌ها اختصاص یافته است.

بر اساس اعلام IFFHS، انتخاب فوق‌ستاره آرژانتینی حاصل تحلیل یک مدل داده‌محور بوده است؛ سیستمی که ملاک‌هایی چون نمرات هر مسابقه، آمار گل‌زنی، پاس گل و میزان تاثیرگذاری در مسابقات حساس حذفی را ملاک قرار می‌دهد. طبق ارزیابی‌های این نهاد، کاپیتان آلبی‌سلسته بالاترین امتیاز میانگین را در شاخص عملکرد به دست آورده و بالاتر از سایر رقبا شایسته احراز این عنوان شناخته شده است.

مسی در این دوره از جام جهانی با وجود گذر از ۳۹ سالگی، بار دیگر در قامت رهبر اصلی آرژانتین ظاهر شد و با درخشش در دیدارهای متوالی، تیمش را تا گام آخر و فینال بزرگ مسابقات پیش برد. اگرچه آلبی‌سلسته در تقابل نهایی و در وقت‌های اضافه با یک گل مغلوب اسپانیا شد و دستش از جام کوتاه ماند، اما نمایش‌های فردی کاپیتان این تیم با تحسین تحلیل‌گران و رسانه‌های جهان همراه شد.

مسئولان IFFHS تصریح کرده‌اند که این عنوان کاملاً مستقل از جوایز رسمی فیفا بوده و بر پایه داده‌های فنی مسابقات جام جهانی اهدا می‌شود. این فدراسیون در کنار رونمایی از مسی به عنوان بهترین بازیکن، ترکیب تیم منتخب و همچنین عنوان برترین سرمربی جام جهانی ۲۰۲۶ را هم طی روزهای اخیر اعلام کرده است.

کسب این جایزه، برگی دیگر به تالار افتخارات پرشمار لیونل مسی افزود؛ اسطوره‌ای که پس از فتح جام جهانی ۲۰۲۲، در تورنمنت ۲۰۲۶ نیز با وجود نایب‌قهرمانی، کیفیتی خیره‌کننده ارائه داد و از دید فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال به عنوان برترین چهره جام معرفی شد.

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