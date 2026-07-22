اقدام بزرگ آتزوری
پپ گواردیولا در مسیر نیمکت ایتالیا
پس از جدایی پپ گواردیولا از منچسترسیتی، فدراسیون فوتبال ایتالیا مذاکرات جدی خود را با این مربی بزرگ آغاز کرده تا هدایت تیم ملی این کشور را برای پروژه نوسازی آتزوری به او بسپارد.
به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال ایتالیا بسیار امیدوار است تا پپ گواردیولا را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی این کشور منصوب کند. این مربی باتجربه که پس از دورانی درخشان اخیراً از منچسترسیتی جدا شده، طبق گزارشها گفتگوها را با مدیران ارشد فوتبال ایتالیا آغاز کرده است. جووانی مالاگو، رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا، اخیراً تأیید کرد که آنها در حال مذاکره برای دستیابی به توافقی با گواردیولا هستند؛ مربیای که خودش نیز علاقهمند است برای اولین بار هدایت یک تیم ملی را بر عهده بگیرد. همچنین پائولو مالدینی، مدیر فنی جدید فدراسیون، به همراه مشاورش لئوناردو راهی بارسلونا شدند تا با این سرمربی اسپانیایی دیدار و گفتگو کنند.
آیا پپ گواردیولا به تیم ملی فوتبال ایتالیا میپیوندد؟
ایتالیا پس از آخرین ناکامی خود در راهیابی به جام جهانی فوتبال، همچنان در مسیر تغییر و تحولات مدیریتی قرار دارد. آتزوری آخرین بار در سال ۲۰۱۴ در این تورنمنت بزرگِ چهارساله به میدان رفت. از زمانی که پپ گواردیولا تصمیم خود را مبنی بر جدایی از منچسترسیتی اعلام کرد، به عنوان گزینه اصلی سرمربیگری ایتالیا و جانشینی جنارو گتوزو مطرح شد؛ مربیای که پس از جاماندن این قهرمان چهار دوره جهان از صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ از سمت خود استعفا داد.
فدراسیون فوتبال ایتالیا با تمام توان در حال پیش بردن این معامله است؛ زیرا مالدینی و مشاورش در طول سفر سه روزه خود به اسپانیا با گواردیولا مذاکره کردند. آنها کل پروژه بازسازی آتزوری را برای سرمربی سابق بارسلونا تشریح نمودند.
ایتالیا چگونه میتواند کل سیستم فوتبال ملی خود را بازسازی کند؟
گفته میشود فدراسیون فوتبال ایتالیا در حال برنامهریزی یک پروژه کلان و گستردهتر است که طی آن، پپ گواردیولا در صورت پذیرش هدایت تیم، بر روند رشد و ارتقای بازیکنان از آکادمیها و ردههای پایه به تیم بزرگسالان نیز نظارت خواهد داشت. هدف اصلی آنها درخشش در جام جهانی ۲۰۳۰ خواهد بود. با این حال، در شرایطی که آنها به تلاش خود برای جذب گواردیولا ادامه میدهند، مسئله بودجه میتواند به یک مانع و چالش بزرگ برای ایتالیا تبدیل شود. با وجود این، جووانی مالاگو همچنان به امضای قرارداد با این مربی پرافتخار امیدوار است.
رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا هنوز هیچ چیز را به صورت قطعی تأیید نکرده است؛ چرا که شکاف و فاصله مالی قابلتوجهی میان بودجه در نظر گرفتهشده برای کادر فنی ایتالیا و حقوقی که گواردیولا در آخرین فصل حضورش در منچسترسیتی پیش از جدایی از لیگ برتر دریافت میکرد، وجود دارد. این تاکتیکدان افسانهای ۱۰ سال را در اتحاد سپری کرد و موفق شد ۲۰ جام مختلف از جمله لیگ قهرمانان اروپا را بالای سر ببرد.