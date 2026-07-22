راز شبیخون ۸۰ میلیونی الهلال لو رفت

به گزارش ایلنا، هیچ‌کدام از این اتفاقات تصادفی نبود. مذاکرات با بارسلونا به بن‌بست رسید و طرف عربستانی در آخرین لحظات وارد عمل شد تا این بازیکن ۲۴ ساله را از زیر دماغ رم برباید.

لاپورتا الهلال را مجبور به عقب‌نشینی از معامله رافینیا کرد

محمد البکیری، فعال رسانه‌ای عربستانی، از دلایل عقب‌نشینی الهلال از جذب رافینیا، ستاره برزیلی بارسلونا، و اختصاص بودجه‌ای سنگین برای وینگر هلندی یعنی سامرویل پرده برداشت؛ این در حالی است که باشگاه مبلغ هنگفتی را برای نهایی کردن معامله کنار گذاشته بود.

البکیری در توییتی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «X» (توییتر سابق) توضیح داد که داستان از زمانی آغاز شد که الهلال پیشنهادی رسمی به ارزش ۸۰ میلیون یورو به بارسلونا ارائه کرد. آن‌ها خواستار توافقی بودند که شامل انتقال ژائو کانسلو از پرتغال (که به صورت قرضی در جمع کاتالان‌ها حضور داشت) با تخفیف ۲۰ میلیون یورویی از ارزش کل معامله می‌شد. با این حال، پاسخ طرف اسپانیایی غیرمنتظره بود و پل‌های اعتماد میان دو طرف را خراب کرد.

طبق گفته البکیری در حساب رسمی‌اش، زیاده‌خواهی‌های خوان لاپورتا، رئیس باشگاه بارسلونا، روی پیشنهاد ۸۰ میلیون یورویی برای جذب این ستاره برزیلی، فضای متشنجی ایجاد کرد. اوضاع زمانی وخیم‌تر شد که رئیس بارسلونا برای افزایش رقم معامله به ۱۰۰ میلیون یورو فشار آورد.

مدیریت الهلال این درخواست را نوعی «باج‌خواهی» مالی دید که با ارزش فنی ارائه شده همخوانی نداشت. همین مسئله باعث شد تا «تصمیم‌گیرندگان باشگاه» پروژه رافینیا را فوراً ببندند و با حداکثر سرعت به دنبال یک جایگزین سطح جهانی با همان کیفیت بروند.

یک توصیه ورزشی مسیر زعیم را به سمت لندن تغییر داد

البکیری در ادامه افشای جزئیات این معامله تأکید کرد که نام کریسنسیو سامرویل، وینگر برجسته هلندی و ستاره باشگاه انگلیسی وستهام یونایتد، درست زمانی مطرح شد که مذاکرات الهلال با بارسلونا به بن‌بست رسیده بود و آن‌ها در جستجوی گزینه‌های جایگزین بودند.

او افزود: «سامرویل در ابتدا هدف اصلی نبود، چرا که بودجه برای تزریق به معاملات دیگری مانند رافینیا یا حتی میسن گرینوود انگلیسی (که بعداً به باشگاه ترکیه‌ای فنرباغچه پیوست) آماده شده بود. با این حال، سرعت تصمیم‌گیری در الهلال، فاکتور تعیین‌کننده‌ای در تغییر مسیر به سمت لندن بود که از هوش دقیق ورزشی در قبال تحرکات رقبای قاره کهن بهره می‌برد.»

این فعال رسانه‌ای عربستانی افشا کرد که یک منبع موثق «توصیه‌ای ورزشی» به الهلال کرده و هشدار داده بود که باشگاه ایتالیایی رم بسیار به نهایی کردن معامله سامرویل تنها با مبلغ ۵۰ میلیون یورو نزدیک شده است. او افزود: «در اینجا، مدیریت الهلال با قدرت وارد عمل شد تا مسیر را بر باشگاه پایتخت ایتالیا ببندد؛ چرا که زعیم پیشنهادی (سخاوتمندانه) و غیرقابل رد به ارزش ۸۰ میلیون یورو ارائه کرد که ۳۰ میلیون یورو بیشتر از پیشنهاد طرف ایتالیایی بود.»

او ادامه داد: «این جهش مالی بزرگ باعث شد تا وستهام بلافاصله موافقت کند و مراحل نهایی و امضاهای اولیه برای قطعی کردن قرارداد این وینگر مجلل هلندی بیشتر از یک ساعت طول نکشد.»

درخشش سامرویل در جام جهانی ارزش او را بالا برد

تمایل الهلال برای پرداخت چنین مبلغ هنگفتی تصمیم عجیب و شگفت‌انگیز بود. این تصمیم پس از نظارت دقیق بر عملکردهای اخیر سامرفیل با تیم ملی هلند گرفته شد.

این بازیکن ۲۴ ساله ارزش‌های خود را به عنوان یکی از برجسته‌ترین استعدادهای نوظهور اروپا به اثبات رسانده است. نمایش‌های چشمگیر او در جام جهانی ۲۰۲۶ او را به پدیده هلند در این تورنمنت تبدیل کرد و او تنها در ۶ بازی روی ۵ گل تاثیر مستقیم داشت.

این حضور پرقدرت در عرصه بین‌المللی، او را به صدر لیست خرید تمام باشگاه‌های بزرگ فرستاد. در نهایت، قدرت مالی الهلال این رقابت را به سود آن‌ها به پایان رساند.

کارنامه‌ای امیدوارکننده برای بازیکن جدید الهلال

آمار و ارقام این بازیکن هلندی پیش از انتقال به زعیم، از بازیکنی حکایت دارد که در یک مسیر صعودی و پرشتاب قرار دارد. فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۳ با لیدز یونایتد نقطه عطف او بود: ۲۱ گل، ۱۰ پاس گل و کسب جایزه بهترین بازیکن فصل در چمپیونشیپ (دسته اول) انگلیس.

این بازدهی هجومی در کنار توانایی او برای بازی در هر دو جناح راست و چپ، او را دقیقاً به همان خریدی تبدیل کرد که سیمونه اینزاگی برای تیزتر کردن خط حمله‌اش در فصل جدید می‌خواست. این مربی اشتیاق زیادی داشت تا از طریق بازیکنان جوانی که تشنه کسب عناوین داخلی و قاره‌ای هستند، خون تازه‌ای به بدنه تیم تزریق کند.

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