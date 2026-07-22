مدیر ارشد الهلال برای جذب هری کین راهی لندن شد

به گزارش ایلنا، الهلال پس از یک فصل ناامیدکننده در سال ۲۰۲۶-۲۰۲۵، برای تابستانی پر از «تغییر و بازسازی» برنامه‌ریزی می‌کند؛ فصلی که در آن تیم اصلی تنها به فتح جام پادشاهی عربستان بسنده کرد و دستش از سایر عناوین کوتاه ماند.

مسئول ارشد الهلال راهی لندن می‌شود

الهلال اقدام جدیدی را برای جذب هری کین آغاز کرده است. روزنامه «المیدان الریاضی» عصر سه‌شنبه افشا کرد که غول‌ ریاض به دنبال مهاجم گلزن تیم ملی انگلستان و باشگاه بایرن مونیخ است.

طبق اعلام این روزنامه، سایمون فرانسیس، مدیر فنی الهلال، به منظور نهایی کردن و بستن رسمی این معامله راهی لندن شده است.

فرانسیس در حال حاضر هدایت امور نقل‌وانتقالات تابستانی الهلال را بر عهده دارد؛ اگرچه گزارش‌های متعدد نشان می‌دهند که ریچارد هیوز، مدیر ورزشی اسکاتلندی، طی هفته‌های آینده این مسئولیت را تحویل خواهد گرفت.

جزئیات جلسه پیش‌رو در لندن برای نهایی کردن معامله

روزنامه «المیدان الریاضی» عصر سه‌شنبه در پیگیری گزارش قبلی خود تأکید کرد که سایمون فرانسیس، مدیر فنی الهلال، در لندن با مدیر برنامه‌های هری کین و همراهان این مهاجم انگلیسی دیدار خواهد کرد.

به نوشته این روزنامه، فرانسیس از این جلسه برای آگاهی از درخواست‌های مالی کین و امتیازات مدنظر او استفاده خواهد کرد و سپس تلاش می‌کند با برآورده ساختن آن‌ها، امضای رسمی او را برای حضور در تیم اصلی الهلال بگیرد.

طبق گفته همین منبع، این گفت‌وگوها همچنین نحوه مذاکره الهلال با بایرن مونیخ را مشخص خواهد کرد. این بازیکن تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ با باشگاه آلمانی قرارداد دارد.

مسیر و کارنامه هری کین در بایرن مونیخ

هری کین از تابستان ۲۰۲۳، پس از جدایی رسمی از باشگاه دوران کودکی‌اش تاتنهام، رهبری خط حمله غول‌های آلمانی یعنی بایرن مونیخ را بر عهده داشته است.

این انتقال حدود ۹۵ میلیون یورو برای بایرن هزینه داشت و کین قراردادی را امضا کرد که او را تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ به تیم اصلی متعهد می‌سازد.

آمار و ارقام او در باواریا خیره‌کننده است. این مهاجم ۳۲ ساله انگلیسی در ۱۴۷ بازی رسمی در رقابت‌های مختلف، چه در سطح داخلی و چه بین‌المللی، آمار ۱۴۶ گل و ۳۳ پاس گل را به ثبت رسانده است.

به دنبال این درخشش کسب جام‌های مختلف نیز اتفاق افتاده است. کین چهار عنوان قهرمانی رسمی را با تیم اصلی بایرن مونیخ به دست آورده است: «بوندس‌لیگا (دو بار)، جام حذفی آلمان و سوپرجام آلمان».

تابستان داغ و پرماجرای الهلال در بازار نقل‌وانتقالات

الهلال در حال یکه‌تازی در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی است و همه این‌ها از لحظه‌ای آغاز شد که شاهزاده ولید بن طلال رسماً مالکیت غول‌های ریاض را بر عهده گرفت.

این باشگاه کار خود را از بازار داخلی آغاز کرد و مجموعه‌ای از خریدهای داخلی را به سرانجام رساند که به شرح زیر است:

دروازه‌بان: محمد العویس.

مدافع راست: محمد السارنوخ.

وینگر و بازی‌ساز: صبری داهل، عبدالله العنزی و نواف الحبشی.

با این حال، جاه‌طلبی‌های آن‌ها فراتر از این‌هاست. بر اساس چند گزارش معتبر، الهلال عصر سه‌شنبه با باشگاه وستهام یونایتد برای جذب کریسنسیو سامرویل، وینگر هلندی، به توافق رسیده است.

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