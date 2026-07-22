آخرین اخبار و شایعات از نقل و انتقالات فوتبال ایران
در حالی که برخی ابهامات پیرامون ساختار نهایی لیگ بیستوششم همچنان پابرجاست، باشگاههای مدعی لیگ برتر فعالیت خود در بازار نقلوانتقالات را با جدیت دنبال میکنند و هر کدام با رویکردی متفاوت به دنبال تقویت ترکیب خود هستند.
به گزارش ایلنا، بازار نقلوانتقالات فوتبال ایران در شرایطی دنبال میشود که هنوز تکلیف نهایی لیگ بیستوششم به طور کامل مشخص نشده و پرونده پلیآف همچنان باز است. با این حال باشگاههای مدعی بدون توجه به این ابهامات، در حال تکمیل فهرست خود برای فصل جدید هستند. بررسی آخرین تحولات نشان میدهد هر یک از مدعیان مسیر متفاوتی را در بازار تابستانی دنبال میکنند.
پرسپولیس؛ تهاجمیترین تیم بازار
پرسپولیس همچنان فعالترین باشگاه فوتبال ایران در نقلوانتقالات محسوب میشود. مدیران این باشگاه از ابتدای تابستان رویکردی هجومی در پیش گرفتند و برخلاف بسیاری از رقبا تلاش کردند بخش مهمی از خریدهای خود را زودتر نهایی کنند.
با این حال فعالیت سرخپوشان هنوز متوقف نشده است. ورود نام محمدمهدی محبی به فهرست گزینههای پرسپولیس نشان میدهد کادر فنی همچنان به دنبال افزایش کیفیت فاز هجومی تیم است. محبی یکی از جذابترین گزینههای داخلی بازار محسوب میشود و جذب او میتواند قدرت هجومی سرخها را افزایش دهد.
در کنار خریدهای احتمالی، پرسپولیس وارد مرحله تعیین تکلیف خروجیهای خود نیز شده است. استوری منتشرشده توسط امیررضا رفیعی عملاً شایعات جدایی این دروازهبان جوان را تقویت کرد. حضور پیام نیازمند و احتمال جذب محمدرضا اخباری باعث شده شانس بازی رفیعی به حداقل برسد و به نظر میرسد جدایی او تنها مسئله زمان باشد.
استقلال؛ جذب بازیکن در سایه بحران
استقلال این روزها شاید پرخبرترین باشگاه فوتبال ایران باشد، اما بخش زیادی از این اخبار به حاشیهها و ابهامات مربوط میشود.
در شرایطی که پنجره نقلوانتقالاتی آبیها هنوز بسته است، مدیران باشگاه همچنان مذاکرات خود را برای جذب بازیکنان جدید ادامه میدهند. محمد خلیفه تازهترین خرید احتمالی استقلال محسوب میشود؛ دروازهبانی که حضورش در ساختمان باشگاه نشان داد توافق نهایی تقریباً انجام شده است.
با این حال نکته عجیب ماجرا نحوه خروج او از باشگاه بود. پنهان شدن پشت یک کت داخل خودرو برای فرار از دوربین خبرنگاران، یکی از تصاویر خبرساز روزهای اخیر فوتبال ایران را رقم زد؛ تصویری که بیش از هر چیز شرایط غیرعادی حاکم بر استقلال را نشان میدهد.
از سوی دیگر بازگشت علیرضا کوشکی پس از تمدید قرارداد خبر مثبتی برای سهراب بختیاریزاده بود. کوشکی نخستین تمرین خود را انجام داد و حضورش میتواند بخشی از نگرانیهای کادر فنی در خط حمله را کاهش دهد.
همزمان پرونده تمدید قرارداد روزبه چشمی نیز به مراحل پایانی رسیده است. کاپیتان استقلال که این روزها به صورت انفرادی تمرین میکند، احتمالاً به زودی قرارداد جدید خود را امضا خواهد کرد. حفظ چشمی برای استقلال از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چرا که او یکی از رهبران اصلی تیم در زمین و رختکن به شمار میرود.
در این میان پرونده کلارنس سیدورف نیز بیش از گذشته به یک پروژه ناکام شباهت پیدا کرده است. ستاره سابق فوتبال هلند که با اهداف بلندپروازانه به استقلال اضافه شد، اکنون دور از ایران مشغول فعالیتهای شخصی خود است و عملاً هیچ نقش موثری در روند فعلی باشگاه ندارد. بسیاری از هواداران استقلال حالا این همکاری را یکی از پرهزینهترین و کمثمرترین تصمیمات سالهای اخیر میدانند.
تراکتور؛ سکوتی که میتواند خطرناک باشد
برخلاف پرسپولیس و استقلال، تراکتور ترجیح داده فعالیتهای خود را دور از هیاهوی رسانهای دنبال کند. با این حال سکوت مدیران این باشگاه به معنای انفعال نیست.
مهمترین نشانه فعالیت تراکتور در روزهای اخیر، ورود جدی این باشگاه به پرونده محمدمهدی محبی است. بازیکنی که علاوه بر پرسپولیس، مورد توجه کادر فنی تراکتور نیز قرار دارد و میتواند یکی از مهمترین انتقالهای تابستان باشد.
تراکتور نسبت به بسیاری از رقبا شرایط متفاوتی دارد. حفظ بخش بزرگی از ترکیب فصل گذشته باعث شده نیاز این تیم به خریدهای پرتعداد کمتر باشد. به همین دلیل مدیران باشگاه روی جذب بازیکنان تأثیرگذار تمرکز کردهاند و قصد ندارند وارد رقابتهای پرهزینه و هیجانی بازار شوند.
سپاهان؛ انتظار برای تصمیم بزرگ
سپاهان این روزها در اردوی آمادهسازی تهران حضور دارد و برخلاف سالهای گذشته هنوز خرید بزرگی را نهایی نکرده است. با این حال شرایط ممکن است خیلی زود تغییر کند.
مهمترین خبر پیرامون طلاییپوشان به استیون انزونزی مربوط میشود. هافبک فرانسوی و قهرمان جام جهانی ۲۰۱۸ در آستانه بازگشت به فوتبال کشورش قرار گرفته و گزارشها از توافق اولیه او با دانکرک فرانسه حکایت دارد.
در صورت جدایی انزونزی، سپاهان ناچار خواهد شد برای پر کردن جای خالی یکی از باتجربهترین بازیکنان خود وارد بازار شود. چنین اتفاقی میتواند معادلات نقلوانتقالات را تغییر دهد و این باشگاه را به یکی از بازیگران اصلی هفتههای آینده تبدیل کند.
از سوی دیگر نام سپاهان نیز در برخی پروندههای نقلوانتقالاتی مطرح شده و بعید نیست مدیران این باشگاه در روزهای آینده چند خرید مهم را نهایی کنند.
نساجی؛ آغاز پروژه بازگشت
پس از سقوط به لیگ آزادگان، نساجی یکی از مهمترین تصمیمهای تابستانی خود را با انتخاب مجتبی حسینی گرفت.
سرمربی سابق آلومینیوم اراک طی سالهای اخیر بارها توانایی خود در ساخت تیمهای منظم و معرفی بازیکنان جوان را نشان داده است. حالا مدیران نساجی امیدوارند او بتواند پروژه بازگشت سریع این تیم به لیگ برتر را هدایت کند.
انتخاب حسینی نشان میدهد نساجی به جای تصمیمات احساسی، مسیر فنی و بلندمدت را در پیش گرفته است؛ رویکردی که میتواند شانس موفقیت این باشگاه را افزایش دهد.
مس رفسنجان؛ پروندهای که هنوز بسته نشده
در حالی که اکثر باشگاهها روی نقلوانتقالات تمرکز کردهاند، مس رفسنجان همچنان درگیر پرونده پلیآف است.
غیبت نمایندگان این باشگاه در جلسه هماهنگی مسابقه نشان داد مدیران مس هنوز موضع خود را تغییر ندادهاند. آنها امیدوار بودند پیش از برگزاری مسابقه، دادگاه CAS رأی موقتی به سودشان صادر کند اما چنین اتفاقی رخ نداده است.
ادامه این وضعیت نه تنها روی آینده مس رفسنجان، بلکه روی ساختار نهایی لیگ برتر نیز تأثیر میگذارد. تا زمانی که تکلیف این پرونده روشن نشود، بخشی از فضای فوتبال ایران در وضعیت انتظار باقی خواهد ماند.
آرامش قبل از طوفان
بررسی وضعیت مدعیان نشان میدهد بازار نقلوانتقالات هنوز به نقطه اوج خود نرسیده است. پرسپولیس همچنان در حال خرید است، استقلال با وجود مشکلات فراوان به دنبال تکمیل تیم خود میگردد، تراکتور آرام و حسابشده حرکت میکند، سپاهان در انتظار تعیین تکلیف برخی پروندههای مهم قرار دارد و نساجی نیز پروژه بازگشت را آغاز کرده است.
در ظاهر همه چیز آرام به نظر میرسد، اما واقعیت این است که رقابت اصلی تازه شروع شده؛ رقابتی که میتواند با چند انتقال بزرگ، سرنوشت فصل آینده لیگ برتر را از همین تابستان مشخص کند.