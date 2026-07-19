ساعت بازی و پخش زنده آرژانتین - اسپانیا
تیمهای ملی آرژانتین و اسپانیا امشب در دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم میروند تا قهرمان بیستوسومین دوره این رقابتها مشخص شود. در ادامه، ساعت آغاز بازی آرژانتین و اسپانیا به وقت ایران و اطلاعات مربوط به پخش زنده این مسابقه را میخوانید.
به گزارش ایلنا، دیدار حساس تیمهای ملی آرژانتین و اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶، امروز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ (۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶) در ورزشگاه نیویورک–نیوجرسی برگزار میشود. این مسابقه از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران آغاز خواهد شد.
آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، با عبور از انگلیس در مرحله نیمهنهایی به فینال رسید و اسپانیا نیز با شکست فرانسه جواز حضور در دیدار پایانی را به دست آورد. این مسابقه، آخرین و مهمترین بازی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود و قهرمان این دوره را مشخص میکند.
ساعت بازی آرژانتین - اسپانیا به وقت ایران:
تاریخ: یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ (۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶)
ساعت: ۲۲:۳۰ به وقت ایران
مرحله: فینال جام جهانی ۲۰۲۶
محل برگزاری: ورزشگاه نیویورک–نیوجرسی، آمریکا
پخش زنده بازی آرژانتین - اسپانیا
پخش زنده این دیدار در کشورهای مختلف از طریق شبکههای دارای حق پخش مسابقات جام جهانی انجام میشود و فهرست رسمی پخشکنندگان از سوی فیفا منتشر شده است.