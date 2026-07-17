واترپلو جوانان آسیا؛ آغاز رقابت ها برای ایران با شکست مقابل ژاپن
تیم ملی واترپلوی جوانان ایران در نخستین دیدار خود از دوازدهمین دوره مسابقات ورزشهای آبی ردههای سنی آسیا، برابر ژاپن به میدان رفت و با نتیجه ۱۷ بر ۱۱ نتیجه را به حریف واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش فدراسیون ورزشهای آبی، تیم ملی واترپلوی جوانان ایران در نخستین مسابقه خود از دوازدهمین دوره رقابتهای ورزشهای آبی ردههای سنی آسیا که به میزبانی بانکوک تایلند در حال برگزاری است، مقابل تیم ملی ژاپن قرار گرفت.
ملیپوشان ایران در پایان این دیدار با نتیجه ۱۷ بر ۱۱ برابر حریف خود شکست خوردند.
نتایج چهار کوارتر این مسابقه به شرح زیر است:
کوارتر اول: ایران ۴ – ژاپن ۶
کوارتر دوم: ایران ۸ – ژاپن ۱۰
کوارتر سوم: ایران ۱۰ – ژاپن ۱۲
نتیجه نهایی: ایران ۱۱ – ژاپن ۱۷
تیم ملی واترپلوی جوانان ایران در دومین دیدار مرحله مقدماتی، صبح روز شنبه ۲۷ تیرماه از ساعت ۸:۳۰ به وقت ایران به مصاف تیم میزبان، تایلند خواهد رفت.