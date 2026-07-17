آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال ایران

به گزارش ایلنا، هرچه به آغاز لیگ بیست‌وپنجم نزدیک‌تر می‌شویم، چهره مدعیان نیز شفاف‌تر می‌شود. بررسی فهرست نقل‌وانتقالات تیم‌های لیگ برتر نشان می‌دهد برخی باشگاه‌ها با جذب ستاره‌های جدید و حفظ مهره‌های کلیدی، قدم‌های بزرگی برای قهرمانی برداشته‌اند، اما برخی دیگر همچنان با چالش‌هایی مانند تکمیل فهرست، خروج بازیکنان و نهایی نشدن پرونده‌های نقل‌وانتقالاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

سپاهان را می‌توان یکی از پرکارترین تیم‌های این پنجره دانست. طلایی‌پوشان با جذب بازیکنانی مانند ایوان سانچز، انزو کریولی، غلامرضا ثابت‌ایمانی، رضا جعفری و علی نعمتی نشان دادند قصد دارند با چهره‌ای متفاوت وارد فصل جدید شوند. در مقابل، جدایی بازیکنانی مانند محمد دانشگر، مهدی لیموچی، میلاد زکی‌پور، محمدرضا اخباری، نیما میرزازاد و ریکاردو آلوز نشان می‌دهد سپاهان تنها به تقویت فکر نکرده و همزمان دست به بازسازی گسترده ترکیب خود زده است. مدیران این باشگاه امیدوارند ترکیب تازه بتواند بار دیگر این تیم را به کورس اصلی قهرمانی بازگرداند.

تراکتور نیز یکی از فعال‌ترین تیم‌های نقل‌وانتقالات بوده است. جذب محمد دانشگر، رضا غندی‌پور، هادی حبیبی‌نژاد، الکساندر سدلار، دوماگوی دروژدک و مارکو یوهانسن نشان می‌دهد تبریزی‌ها برنامه ویژه‌ای برای تقویت خطوط مختلف داشته‌اند. البته خروج نفراتی مانند مهرداد محمدی، امیرحسین حسین‌زاده، فرشاد فرجی و مهدی هاشم‌نژاد نیز بخشی از برنامه بازسازی این تیم بوده است. تراکتور تلاش کرده ضمن حفظ هسته اصلی، کیفیت ترکیب خود را نیز افزایش دهد.

پرسپولیس نیز بازار کم‌سروصدایی نداشته است. سرخ‌پوشان علاوه بر جذب بازیکنانی مانند تیوی بیفوما، دنیل گرا، مارکو باکیچ، مهدی تیکدری، رضا شکاری و پوریا شهرآبادی، قرارداد چند مهره باتجربه از جمله امید عالیشاه، سروش رفیعی، میلاد سرلک و مرتضی پورعلی‌گنجی را نیز حفظ کرده‌اند. با این حال، جدایی احتمالی یا قطعی بازیکنانی مانند میلاد محمدی، مجتبی فخریان، سهیل صحرایی و سیدابوالفضل جلالی باعث شده کادر فنی همچنان نیم‌نگاهی به بازار نقل‌وانتقالات داشته باشد.

اما در میان مدعیان، استقلال متفاوت‌ترین شرایط را تجربه می‌کند. نام‌هایی مانند آنتونیو آدان، موسی جنپو، آرمین سهرابیان و عارف غلامی در کنار بازیکنانی مانند بهرام گودرزی و محمد خلیفه در فهرست نقل‌وانتقالات این تیم دیده می‌شود، اما در سوی دیگر، وضعیت رامین رضاییان، یاسر آسانی و سیدابوالفضل جلالی همچنان از مهم‌ترین دغدغه‌های هواداران محسوب می‌شود. استقلال علاوه بر این مسائل، با محدودیت در ثبت قراردادها و تکمیل فهرست خود نیز روبه‌رو بوده و همین موضوع باعث شده آبی‌ها نسبت به سایر مدعیان با سرعت کمتری در بازار حرکت کنند.

گل‌گهر نیز یکی از تیم‌هایی است که تغییرات گسترده‌ای را تجربه کرده است. حضور بازیکنانی مانند احسان حسینی، مجتبی فخریان، محمدرضا بردبار و آرمان اکوان در کنار جدایی نفراتی چون رضا اسدی، سیامک نعمتی، سیاوش یزدانی، مارکوس میراندا و نمانیا توماشویچ نشان می‌دهد مدیران این باشگاه به دنبال ساختن تیمی جوان‌تر و متفاوت برای فصل آینده هستند.

در میان سایر تیم‌ها نیز آلومینیوم اراک، ذوب‌آهن، خیبر خرم‌آباد، شمس‌آذر قزوین و نساجی مازندران فعلا با جذب بازیکنان تیم های پایه و باتجربه تلاش کرده‌اند نقاط ضعف فصل گذشته را برطرف کنند. فولاد نیز با اضافه شدن نفراتی مانند آرمان اکوان، امید حامدی‌فر و قاسم لطیفی و همچنین تغییراتی در ترکیب خود، یکی از تیم‌هایی است که می‌تواند در فصل آینده نقش پررنگ‌تری در جدول داشته باشد.

آنچه از روند نقل‌وانتقالات تا اینجای کار مشخص است، رقابت تنها در زمین مسابقه نخواهد بود. تیم‌هایی مانند سپاهان، تراکتور و پرسپولیس بخش مهمی از برنامه‌های خود را پیش برده‌اند، در حالی که استقلال هنوز برای رسیدن به ثبات کامل راه دشوارتری پیش رو دارد. البته تا بسته شدن رسمی پنجره نقل‌وانتقالات هنوز فرصت باقی مانده و ممکن است با چند انتقال مهم، معادلات بازار بار دیگر تغییر کند.

بازار نقل‌وانتقالات لیگ بیست‌وپنجم هنوز به ایستگاه پایانی نرسیده، اما تا اینجای کار یک نکته کاملاً روشن است؛ فصل جدید نه‌تنها میدان رقابت مربیان و بازیکنان، بلکه میدان آزمون مدیرانی خواهد بود که عملکردشان در هفته‌های اخیر می‌تواند سرنوشت تیم‌هایشان را در طول یک فصل رقم بزند.

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