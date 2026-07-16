خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

به دنبال سهمیه هجدهم

زمان پلی‌آف لیگ برتر مشخص شد: نفت آبادان - مس رفسنجان ۳۱ تیرماه

زمان پلی‌آف لیگ برتر مشخص شد: نفت آبادان - مس رفسنجان ۳۱ تیرماه
کد خبر : 1814301
لینک کوتاه کپی شد.

زمان مسابقه پلی آف لیگ برتر بین دو تیم مس رفسنجان و صنعت نفت آبادان اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، با توجه به قرار گرفتن تیم صنعت نفت آبادان در رده سوم جدول لیگ یک، دیدار پلی آف لیگ برتر برای تعیین هجدهمین تیم مسابقات فصل آتی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از ساعت ۱۸:۴۵ روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه در ورزشگاه شهدای شهر قدس تهران بین دو تیم مس رفسنجان و صنعت نفت آبادان برگزار می شود.

براساس مصوبه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با توجه به نیمه تمام ماندن مسابقات بیست و پنجمین دوره لیگ برتر مقرر شد بین تیم سوم جدول لیگ یک و تیم انتهایی جدول مسابقات لیگ برتر یک دیدار پلی آف برگزار گردد.

پیش از این دو تیم نساجی مازندران و مس شهربابک صعود خود به مسابقات لیگ برتر در فصل آتی را قطعی کرده بودند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل