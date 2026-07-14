شتاب در نقلوانتقالات با پیشپرداخت ۲۱۰ میلیون یورویی
بارسلونا نگران بازگشت به محدودیت مالی در سال ۲۰۲۷
باشگاه بارسلونا با وجود بازگشت به قانون ۱:۱ لالیگا، نگران است که این وضعیت تنها یک فصل دوام داشته باشد و از تابستان ۲۰۲۷ بار دیگر با محدودیتهای مالی روبهرو شود.
به گزارش ایلنا، بارسلونا بهتازگی درخواست دریافت پیشپرداختی به ارزش ۲۱۰ میلیون یورو را مطرح کرده تا بتواند فعالیت خود در بازار نقلوانتقالات را تأمین مالی کرده و بازیکنان مدنظرش را به خدمت بگیرد.
دلیل اصلی این تصمیم، کاهش درآمدهای باشگاه بهدنبال تأخیر در روند بازسازی ورزشگاه اسپاتیفای نوکمپ است؛ موضوعی که باعث شده درآمدهای پیشبینیشده محقق نشود و باشگاه برای تقویت تیم به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد. این مبلغ از محل درآمدهای آتی حق پخش تلویزیونی تأمین خواهد شد.
با این حال، تنها مشکل نقدینگی دلیل این اقدام نیست. مدیران بارسلونا بر این باورند که از تابستان سال ۲۰۲۷ بار دیگر از چارچوب قانون ۱:۱ لالیگا خارج خواهند شد؛ قانونی که به باشگاهها اجازه میدهد به اندازه درآمد و صرفهجویی خود، در نقلوانتقالات هزینه کنند.
بارسلونا تنها چند روز قبل پس از سالها موفق شد دوباره شرایط لازم برای فعالیت عادی در بازار نقلوانتقالات را به دست آورد؛ اتفاقی که به لطف افزایش قابل توجه درآمدهای فصل مالی آینده، مدیریت مناسب در فروش بازیکنان و کاهش چشمگیر هزینه دستمزدها حاصل شد. با این وجود، مدیران باشگاه معتقدند این شرایط پایدار نخواهد بود و تنها برای یک فصل ادامه دارد.
دلیل اصلی این نگرانی بار دیگر به وضعیت ورزشگاه نوکمپ بازمیگردد. بر اساس برنامهریزیها، بارسلونا در فصل ۲۸-۲۰۲۷ برای حدود شش ماه قادر به میزبانی مسابقاتش در نوکمپ نخواهد بود و ناچار است دوباره به ورزشگاه مونتخوئیک بازگردد. این جابهجایی به معنای کاهش محسوس درآمدهای روز مسابقه است، زیرا ظرفیت درآمدزایی مونتخوئیک بهمراتب کمتر از نوکمپ است و همین موضوع میتواند بار دیگر باشگاه را از محدوده قانون ۱:۱ خارج کند.
به همین دلیل، بارسلونا تصمیم گرفته روند جذب بازیکنان را سرعت ببخشد. مدیران باشگاه قصد دارند نقلوانتقالاتی را که در شرایط عادی طی چهار پنجره انجام میشد، در دو پنجره تابستانی و زمستانی پیش رو به سرانجام برسانند؛ چرا که انتظار دارند از تابستان آینده دوباره با محدودیتهای مالی مواجه شوند.
طبق برنامه، نیمی از پیشپرداخت ۲۱۰ میلیون یورویی، یعنی ۱۰۵ میلیون یورو، در پنجره تابستانی امسال هزینه خواهد شد و ۱۰۵ میلیون یوروی دیگر نیز برای نقلوانتقالات زمستانی کنار گذاشته میشود و از ماه نوامبر در دسترس باشگاه قرار خواهد گرفت.
بارسلونا تاکنون انتقال گوردون را نهایی کرده و جذب کریم آدیمی نیز در آستانه تکمیل شدن قرار دارد. علاوه بر این، مدیران باشگاه امیدوارند خولیان آلوارز یا مهاجمی با ویژگیهای مشابه را نیز به خدمت بگیرند و در نهایت بازگشت ژوائو کانسلو را هم قطعی کنند.