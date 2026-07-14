تدابیر امنیتی ویژه برای دیدار انگلیس و آرژانتین
با وجود حساسیت بالای دیدار نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ میان انگلیس و آرژانتین، پلیس بریتانیا اعلام کرد نیروی جدیدی را برای تأمین امنیت این مسابقه به آتلانتا اعزام نخواهد کرد.
به گزارش ایلنا، اگرچه رفتار هواداران انگلیس در طول رقابتهای جام جهانی آمریکای شمالی بارها از سوی پلیس فوتبال بریتانیا «نمونه و قابل تحسین» توصیف شده، اما تقابل با آرژانتین به دلیل رقابت دیرینه ورزشی و تنشهای تاریخی و سیاسی دو کشور، بهویژه بر سر جزایر فالکلند، از حساسیت ویژهای برخوردار است.
اداره پلیس آتلانتا (APD) با در نظر گرفتن شرایط خاص این مسابقه، نیروهای بیشتری را در نقاط مختلف شهر مستقر کرده است. با این حال، واحد پلیس فوتبال بریتانیا (UKFPU) معتقد است هماهنگی میان نیروهای محلی، مأموران بریتانیایی حاضر در جام جهانی و گروههای هواداری در سطح مطلوبی قرار دارد و نیازی به اعزام نیروهای بیشتر نیست.
سخنگوی واحد پلیس فوتبال بریتانیا در این باره گفت: «همانند سایر مسابقات، مأموران ما در آستانه دیدار نیمهنهایی روز چهارشنبه در کنار نیروهای امنیتی آتلانتا فعالیت میکنند. با توجه به برنامهریزیهای پیش از آغاز مسابقات و تجربه بازیهای گذشته، همکاری بسیار خوبی میان همه نهادهای مسئول شکل گرفته و هدف مشترک ما برگزاری مسابقهای امن و بدون حاشیه است.»
او ادامه داد: «رفتار هواداران انگلیس در آمریکا و مکزیک تاکنون کاملاً نمونه بوده است. به همین دلیل تصمیمی برای اعزام نیروهای بیشتر از بریتانیا نداریم و مأموران حاضر در محل، با تکیه بر تجربه بالای خود، همچنان در کنار گروههای هواداری و سایر نهادهای مسئول برای حفظ امنیت و آسایش تماشاگران فعالیت خواهند کرد.»
آمادهباش کامل پلیس آتلانتا
پلیس آتلانتا نیز روز دوشنبه با انتشار بیانیهای از اجرای طرح امنیتی گسترده برای این مسابقه خبر داد.
در این بیانیه آمده است: «همزمان با میزبانی دیدار نیمهنهایی جام جهانی و افزایش شمار شهروندان و گردشگران، اداره پلیس آتلانتا سطح آمادگی امنیتی خود را در سراسر شهر افزایش داده است.»
این نهاد همچنین اعلام کرد نیروها و امکانات بیشتری در اطراف ورزشگاه، مراکز تفریحی و مناطق پرتردد مستقر شدهاند تا امنیت تماشاگران حفظ شود، از وقوع جرایم احتمالی جلوگیری شود و همه حاضران بتوانند در فضایی ایمن از این رویداد تاریخی لذت ببرند.
نگرانی از برخورد هواداران دو تیم
در همین حال، روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده است که هواداران دو تیم به بارها و مراکز تجمع جداگانه هدایت خواهند شد تا از رویارویی مستقیم آنها پیش از مسابقه جلوگیری شود.
با این وجود، همچنان نگرانیهایی درباره احتمال اختلاط هواداران انگلیس و آرژانتین در داخل ورزشگاه و ایجاد تنش میان دو گروه وجود دارد؛ موضوعی که باعث شده نیروهای امنیتی برای یکی از حساسترین مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ در آمادهباش کامل قرار بگیرند.