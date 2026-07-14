پاسخ محکم آلونسو به مادریدیها
ستاره گرانقیمت چلسی فروشی نیست
سرمربی جدید چلسی، با موضعگیری قاطع در برابر شایعات انتقال انزو فرناندز به رئال مادرید، اعلام کرد به هیچ وجه اجازه خروج به ستاره آرژانتینی تیمش را نخواهد داد.
به گزارش ایلنا، ژابی آلونسو، سرمربی جدید چلسی، در بحبوحه شایعات شدید درباره آینده انزو فرناندز در این تابستان، بار دیگر بر تعهد خود برای حفظ این هافبک ستاره تاکید کرد. شایعات مربوط به جدایی احتمالی این ملیپوش آرژانتینی پس از آن مطرح شد که گفته میشود مربی برنامههای او، گزینههای خارج از استمفوردبریج را بررسی کرده است. علیرغم ابراز علاقه باشگاه بزرگ اسپانیایی یعنی رئال مادرید، آلونسو از اولین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از بر عهده گرفتن هدایت تیم در ماه می استفاده کرد تا هرگونه شایعه فروش را به شدت تکذیب کند.
سرمربی خواهان ماندن هافبک آرژانتینی است
آلونسو در اولین نشست رسانهای خود، هیجان خود را برای هدایت پروژه جدید در استمفوردبریج ابراز کرد و موضع باشگاه را در قبال آینده فرناندز شفاف ساخت. این سرمربی ۴۴ ساله تایید کرد که در بحبوحه درخشش چشمگیر این بازیکن با تیم ملی آرژانتین در جام جهانی، گفتگوهای مستقیمی با او داشته است.
سرمربی سابق بایرلورکوزن ترجیح داد جزئیات گفتگوی آنها را محرمانه نگه دارد، اما وقتی در مورد وضعیت انتقال این هافبک مورد سوال قرار گرفت، کاملاً صریح عمل کرد. آلونسو در پاسخ به این سوال که آیا گفتگوی او با فرناندز فاش خواهد شد یا خیر، پاسخ داد: «بله، ما با هم صحبت کردهایم. اما همانطور که میتوانید تصور کنید، آنچه صحبت کردهایم خصوصی باقی میماند.»
آلونسو سپس در پاسخ به این سوال که آیا میخواهد این هافبک را در چلسی نگه دارد، پاسخی کوتاه و قاطع داد: «بله.»
قرارداد بلندمدت تضمینکننده آینده ستاره آبیها
علیرغم گمانهزنیهای مداوم در خصوص نقل و انتقالات، چلسی موقعیت مذاکره قدرتمندی دارد زیرا این بازیکن ۲۵ ساله تحت یک قرارداد بلندمدت تا ژوئن ۲۰۳۲ باقی مانده است. فرناندز نقش مهمی در کمک به آرژانتین برای صعود به نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ ایفا کرده است و تعطیلات پس از تورنمنت خود را در پایان جولای آغاز خواهد کرد.
تمرکز اصلی آلونسو اکنون روی بازگرداندن ذهنیت برنده و بازگرداندن باشگاه به ردههای بالای فوتبال داخلی معطوف شده است. او همچنین جاهطلبیهای بزرگ خود را برای هدایت مجدد باشگاه به رقابتهای اروپایی تشریح کرد: «این یک هدف است، اما برای رسیدن به آن هدف باید کارهای درست زیادی انجام دهید. برای اینکه بخشی از آن فرآیند باشم، اینکه چگونه میخواهیم بازی کنیم، چگونه میخواهیم خودمان را ببینیم، چگونه میخواهیم به هر بازی در هر کجا که میرویم نزدیک شویم - این کار من است، این چیزی است که واقعاً مشتاقانه منتظرش هستم. اما مطمئناً ما میخواهیم آنجا باشیم.»
او یک نکته خوشبینانه در مورد شروع تازه ایجاد شده توسط کادر فنی خود اضافه کرد: «بعد از سال گذشته، ما از صفر شروع میکنیم... چهرههای جدیدی در کادر فنی و مدیریت حضور دارند. اما آنها واقعاً مشتاق کاری هستند که ما انجام میدهیم. میبینید که انرژی خوب است. هیجان وجود دارد.»
گام بعدی برای سرمربی اسپانیایی چیست؟
به گزارش ESPN، چلسی انتظار دارد فرناندز پس از پایان تعطیلات، طبق معمول برای تمرینات پیشفصل به لندن بازگردد. آلونسو با چالش بزرگی برای ایجاد هماهنگی در ترکیب جدید خود قبل از شروع رسمی مسابقات در ماه آگوست روبرو است. اولین آزمون رسمی این تاکتیکدان اسپانیایی در لیگ برتر از طریق یک دیدار افتتاحیه سخت خارج از خانه مقابل فولهام، رقیب غرب لندن، رقم خواهد خورد.