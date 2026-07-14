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کابوس ماتادورها حقیقت دارد

دشان خیال فرانسوی‌ها را راحت کرد: امباپه با تمام قوا مقابل اسپانیا

دشان خیال فرانسوی‌ها را راحت کرد: امباپه با تمام قوا مقابل اسپانیا
کد خبر : 1813215
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دیدیه دشان با رد شایعات نگران‌کننده درباره مصدومیت مچ پای کیلیان امباپه، رسماً تایید کرد که کاپیتان خروس‌ها هیچ مشکلی برای همراهی فرانسه در نبرد فوق‌العاده حساس نیمه‌نهایی جام جهانی مقابل اسپانیا ندارد.

به گزارش ایلنا، دیدیه دشان تایید کرد که کیلیان امباپه علیرغم نگرانی‌های به وجود آمده در خصوص میزان آمادگی بدنی‌اش، برای بازی در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی فرانسه مقابل اسپانیا در دسترس خواهد بود. امباپه در جریان پیروزی ۲-۰ فرانسه مقابل مراکش، پس از آسیب‌دیدگی جزئی از ناحیه مچ پا که خودش آن را کم‌اهمیت توصیف کرد، در دقیقه ۷۷ تعویض شده بود. زمانی که او روز دوشنبه به صورت انفرادی و جدا از گروه اصلی تمرین کرد، تردیدهای جدیدی به وجود آمد و رسانه RMC Sport گزارش داد که امباپه همچنان در مچ پای خود احساس ناراحتی می‌کند. با این حال، دشان تاکید کرد که هیچ عقب‌گردی در روند بهبودی او رخ نداده است.

دشان خیال فرانسوی‌ها را راحت کرد: امباپه با تمام قوا مقابل اسپانیا

دشان وضعیت مصدومیت ستارگان فرانسه را تشریح کرد

دشان پیش از بازی نیمه‌نهایی، نگرانی‌های مربوط به وضعیت امباپه را کم‌اهمیت جلوه داد و دلیل برنامه تمرینی تغییریافته او را تشریح کرد.

سرمربی فرانسه به نقل از اتلتیک گفت: «او حس خوبی دارد.» او با کم‌اهمیت دانستن تمرین کوتاه‌تر امباپه افزود: «او هم مانند دیگران این حق را دارد که در یک آیتم تمرینی به جای ۲۰ دقیقه، ۱۵ دقیقه تمرین کند.»

دشان خیال فرانسوی‌ها را راحت کرد: امباپه با تمام قوا مقابل اسپانیا

تقویت همزمان خروس‌ها با بازگشت دو ستاره کلیدی

امباپه در حالی قدم به این نیمه‌نهایی می‌گذارد که با به ثمر رساندن ۸ گل در این تورنمنت، به لطف پاس گل‌های بیشتر، بالاتر از لیونل مسی آرژانتینی در صدر جدول کفش طلا قرار دارد. آماده بودن او یک تقویت بزرگ برای فرانسه در آستانه تقابل با اسپانیا به شمار می‌رود.

بازگشت اورلین شوامنی پس از غیبت اخیرش نیز می‌تواند خط هافبک فرانسه را مستحکم‌تر کند و گزینه دیگری را در اختیار دشان قرار دهد تا مقابل تیم اسپانیا که در طول رقابت‌ها با بازی مالکانه خود همه را تحت تاثیر قرار داده، صف‌آرایی کند.

دشان در خصوص روند بهبودی شوامنی گفت: «اگرچه او در بازی قبل روی نیمکت بود، اما ریسک بازی دادنش همچنان بالا بود. او امروز شرایط بهتری دارد. نمی‌خواهم بگویم که ۱۰۰ درصد درمان شده است، اما او اکنون در دسترس تیم قرار دارد.»

دشان خیال فرانسوی‌ها را راحت کرد: امباپه با تمام قوا مقابل اسپانیا

تمرکز کامل روی معرکه بزرگ مقابل ماتادورها

تیم ملی فرانسه اکنون تمام تمرکز خود را روی بازی نیمه‌نهایی جام جهانی مقابل اسپانیا معطوف خواهد کرد و انتظار می‌رود دشان هم امباپه و هم شوامنی را برای انتخاب در ترکیب تیم در اختیار داشته باشد. میزان آمادگی امباپه و بازگشت احتمالی شوامنی، پالس بسیار مثبتی برای فرانسه در آستانه یکی از سخت‌ترین آزمون‌هایشان در این تورنمنت است.

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