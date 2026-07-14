خطونشان گلر انگلیس برای فوقستاره آلبیسلسته
پیکفورد: آرژانتین فقط مسی نیست، ما برای بردن کل تیم آمدهایم
جردن پیکفورد، دروازهبان باسابقه و رکورددار بیشترین بازی در تاریخ جام جهانی برای سهشیرها، پیش از نبرد حساس نیمهنهایی اعلام کرد تمرکز تیم ملی انگلیس تنها روی مهار لیونل مسی نخواهد بود.
به گزارش ایلنا، جردن پیکفورد بلافاصله پس از پایان بازی دارت خود، در سالن کنفرانس مطبوعاتی حاضر شد و پیش از تقابل تاریخی و سرنوشتساز در مرحله نیمهنهایی مقابل آرژانتین، رو به خبرنگاران گفت: «این یک بازی ویژه است، اما در نهایت فقط یک مسابقه فوتبال است». دروازهبان تیم ملی انگلیس که در جریان بازی برابر نروژ با پشت سر گذاشتن پیتر شیلتون، به رکورددار بیشترین بازی در تاریخ جام جهانی برای سهشیرها تبدیل شد، حالا مصمم است تا برای سومین بار حضور در یک فینال بزرگ را با انگلیس تجربه کند که البته اولین فینال او در جام جهانی خواهد بود. شماره یک بیجانشین تیم تحت هدایت توماس توخل تأکید کرد: «ما کاملاً آماده هستیم و برای هر سناریویی خودمان را تجهیز کردهایم».
تبریک برای صعود به نیمهنهایی جام جهانی: «این یک افتخار بسیار بزرگ برای من است. ما به هدفی که ترسیم کرده بودیم رسیدیم و به سطحی که مدنظرمان بود دست یافتیم، اما قرار نیست در همینجا متوقف شویم و همچنان به تلاش خود ادامه میدهیم. ما تشنه موفقیت هستیم، اما به خوبی میدانیم که باید گام به گام جلو برویم. ما ابتدا از مرحله گروهی عبور کردیم و سپس کادر فنی گام به گام درباره رقبایی مثل جمهوری کنگو و مکزیک با ما صحبت کرد. هر مسابقه برای ما یک فینال و یک چالش بزرگ است و حالا بازی بعدی ما مقابل آرژانتین خواهد بود که برای آن کاملاً آماده میشویم».
آیا این بازی حس خاص و متفاوتی دارد؟ «بله، قطعاً حس ویژهای دارد و دقیقاً به همین دلیل است که میخواهیم این روحیه جنگندگی را حفظ کنیم و به مسیرمان ادامه دهیم. اما نباید فراموش کنیم که این هم فقط یک مسابقه فوتبال مقابل یک تیم تراز اول دیگر است و اصلاً همین سختیهاست که تکتک بازیهای جام جهانی را تا این حد دشوار و جذاب میکند. آرژانتین چالش بزرگ بعدی ما در این مسیر است».
رویارویی با لئو مسی برای نخستین بار چه حسی دارد؟ «طبیعتاً او در طول دوران حرفهای بینظیرش گلهای زیادی به ثمر رسانده و پاس گلهای بیشماری داده است. تقابل مستقیم با او، آن هم پس از اینکه سالها از دوران کودکی بازیهایش را تماشا میکردم، یک چالش فوقالعاده بزرگ و هیجانانگیز است. همه ما به خوبی از نبوغ و کیفیت مسی آگاهیم، اما این را هم میدانیم که آرژانتین چه تیم قدرتمندی است. ما نمیتوانیم تمام تمرکزمان را فقط روی مهار مسی بگذاریم و سایر نقاط قوت آنها را فراموش کنیم؛ بلکه باید از نقاط ضعف آنها نهایت استفاده را ببریم».
چه خاطراتی از تقابلهای نوستالژیک آرژانتین و انگلیس دارید؟ «فکر میکنم آخرین تقابل ما به سال ۲۰۰۵ برمیگردد، اینطور نیست؟ آن زمان من خیلی بچه بودم و چیز زیادی به خاطر ندارم (با خنده). به نظرم ما نباید فقط به گذشته آرژانتین نگاه کنیم، بلکه باید مسیر سختی را که هر چهار تیم حاضر در نیمهنهایی طی کردهاند، بسنجیم. این یک نبرد بزرگ خواهد بود، جو فوقالعادهای در ورزشگاه حاکم میشود و این دقیقاً همان جوی است که ما میخواهیم بر آن غلبه کنیم».
درباره آخرین نیمهنهایی جام جهانی که تجربه کردید چطور؟ «خب... تغییر زیادی احساس نمیکنم. فقط کمی پیرتر و با تجربهتر شدهام. ما باید به خودمان ببالیم که تا این مرحله بالا آمدهایم. حالا زمان آن است که آستینها را بالا بزنیم، به سختی تلاش کنیم و برای این نبرد بزرگ آماده باشیم. ما از آن همدلی و ذهنیت برندهخواهید برخورداریم و به خوبی میدانیم روز چهارشنبه مقابل آرژانتین باید چه کار کنیم».
حذف آرژانتین و صعود به فینال جام جهانی چه معنایی برای شما خواهد داشت؟ «ما کاملاً آماده هستیم و دوست داریم هر حریفی که مقابل ما قرار میگیرد را شکست دهیم. این موضوع در مورد آرژانتین هم صدق میکند و آنها هم میخواهند ما را حذف کنند. برای ما، موفقیت در این بازی یعنی ارائه بهترین نمایش ممکن و گذاشتن تمام وجودمان در زمین، با این آگاهی که مانند هر بازی دیگری، یک چالش بسیار سخت پیش رو داریم. در فوتبال هرگز نباید هیچ مسابقه یا نتیجهای را از پیش تضمینشده بدانید. همهچیز به آمادگی ذهنی و بدنی ما بستگی دارد».
رسیدن به یک نیمهنهایی دیگر در جام جهانی برای شما، هری کین یا جان استونز چقدر اهمیت دارد؟ «در مورد خودم، فکر میکنم در جام جهانی قطر کمی بدشانس بودیم. به نظرم در بازی مقابل فرانسه تیم برتر زمین بودیم، اما در آن روز نتوانستیم کار را تمام کنیم. اما بله، ما لحظات بزرگی را در دوران حرفهای خود تجربه کردهایم، مانند جام جهانی ۲۰۱۸ یا دو جام ملتهای اروپای اخیر، که میتوانیم به آنها نگاه کنیم و درسهای زیادی بگیریم. حالا زمان آن رسیده که وارد زمین شویم، مقابل آرژانتین بازی کنیم و با کمی چاشنی شانس، پیروزی را از آن خود کنیم».
راز ذهنیت فوقالعاده تیم در مراحل حذفی چیست؟ «به نظرم این موضوع نشاندهنده اتحاد و همبستگی بینظیری است که در اردوی تیم ملی انگلیس وجود دارد. این ذهنیت قدرتمند شایسته تقدیر است و بخش زیادی از آن به کادر فنی و سرمربی مربوط میشود. اتحاد تیمی است که شما را به این مراحل میرساند. کیفیت فنی و مهارت بازیکنان ما واضح است، اما این اتحاد... یک ابزار شگفتانگیز برای موفقیت است که ما به خوبی از داشتن آن بهره میبریم».
نظرتان درباره عملکرد دن برن چیست؟ «عملکرد او شخصیت والای او را به عنوان یک فوتبالیست نشان میدهد. او پیش از این فرصت زیادی برای بازی به دست نیاورده بود، اما وقتی در بازی مقابل مکزیک به زمین آمد با هفت یا هشت دفع توپ با ضربه سر، نقش تعیینکنندهای ایفا کرد. او به محض اینکه فرصت خودنمایی پیدا کرد، درخشان ظاهر شد. این دقیقاً همان شخصیتی است که در کل ترکیب تیم ما جریان دارد و ذهنیت تیمی ما را نشان میدهد».
با توجه به تقابل با دیبو مارتینز درون دروازه حریف، آیا برنامهای برای استفاده از ترفندهای ذهنی و رفتارهای او دارید؟ «خیر. من فکر میکنم او دوران حرفهای فوقالعادهای را پشت سر گذاشته است. او کارش را از آرسنال شروع کرد و من به یاد دارم زمانی که او به صورت قرضی در ولوز بازی میکرد و من در پرستون بودم، مقابل هم بازی کردیم... برای من، مسیری که او طی کرده و روشی که به این جایگاه رسیده بسیار محترم است. او به عنوان یک دروازهبان یکی از بهترینهای دنیاست. رفتارهای خاص و هیجانات او بخشی از بازی اوست و من هم سبک خودم را دارم، اما در نهایت باید به تواناییهای فنی او به عنوان یک گلر احترام گذاشت».
یک تقابل تاریخی به خاطر اتفاقات دراماتیک سالهای ۱۹۸۶ و ۱۹۹۸ در پیش است؛ این موضوع تاثیری روی شما دارد؟ «من فکر میکنم در حال حاضر ما فقط باید روی عملکرد خودمان به عنوان تیم ملی انگلیس تمرکز کنیم و بهترین نمایش خود را برای شکست دادن یک تیم بزرگ دیگر ارائه دهیم. این یک نبرد تنبهتن میان ما و آنها برای رسیدن به فینال است و در نهایت فقط یک بازی فوتبال است. ۹۰ دقیقه، ۱۲۰ دقیقه یا ضربات پنالتی... ما برای هر چیزی آماده هستیم. این یک تقابل رو در رو است و باید دید در نهایت چه تیمی برنده از زمین خارج میشود. ما کاملاً برای این چالش آمادهایم».
این اولین بار خواهد بود که لئو مسی مقابل انگلیس بازی میکند و همچنین نخستین تجربه بازی شما برابر آرژانتین است. آیا احساس متفاوتی دارید؟ «همانطور که قبلاً گفتم، در یک سو ما، مسی و آرژانتین هستیم و در سوی دیگر اسپانیا و فرانسه حضور دارند. بر اساس رنکینگ، اینها چهار تیم ملی برتر جهان هستند و همگی شانس رسیدن به فینال را دارند. این یک نبرد تمامعیار بین ما و آنها و در برابر یک تیم فوقالعاده دیگر است. برای من، این اولین بار است که مقابل آرژانتین بازی میکنم و بله، چه بازی باشکوهی خواهد شد! تنها هدف ما در این مسابقه شکست دادن آنهاست».
برنامه شما برای آمادهسازی جهت این مسابقه، فراتر از نام لئو مسی چیست؟ «طبیعتاً همه درباره مسی صحبت خواهند کرد زیرا او یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ این ورزش است، اما ما نمیتوانیم توانایی، استعداد و انسجام تیمی خودمان را در خط دفاع، حمله و کار تیمی نادیده بگیریم. ما ابزار لازم را در اختیار داریم و این همان چیزی است که باید روز چهارشنبه در زمین مسابقه نشان دهیم. همچنین نباید بحث را فقط به مسی محدود کنیم. آنها تیم بسیار خوبی هستند و عنوان قهرمانی جهان را یدک میکشند، اما ما هم مهرههای باکیفیت زیادی به خصوص در فاز تهاجمی داریم و شکست دادن ما کار سختی است. ما از آن انعطافپذیری، انسجام و ذهنیت برتر برخورداریم و همین ویژگیهاست که یک تیم خوب را میسازد».
جو حاکم بر ورزشگاه و پیام شما برای هواداران چیست؟ «بله، من معتقدم این فقط یک بازی فوتبال است و هواداران پرشور هر دو تیم برای تماشای یک نمایش فوتبالی در بالاترین سطح به ورزشگاه خواهند آمد. فوتبال هواداران و ملتها را به هم پیوند میدهد... ما دو کشور با اصالت و مغرور در فوتبال هستیم. حمایت هواداران انگلیسی از خانه شگفتانگیز است و ما به خوبی این انرژی را حس میکنیم. ما میدانیم این بازی چقدر برای آنها ارزش دارد، اما آنها هم باید بدانند که این مسابقه چقدر برای خود ما حیاتی است. ما برای آنها میجنگیم و این تیم توانسته کل کشور را متحد کند».
درباره داورها چطور؟ صحبتهایی از جنگهای روانی انگلیس مطرح شده است... «در مورد داوران، این وظیفه آنهاست که بازی را مدیریت کنند. ما نمیتوانیم روی این حواشی کنترل داشته باشیم و موضوع مهم این است که تمام تمرکز خود را فقط روی فوتبال بگذاریم. در طول تورنمنت، شما اشتیاق ما را برای پیروزی در هر مسابقه دیدهاید. ما هرگز درگیر جنجالها یا رفتارهای اینچنینی نشدهایم. داوران احترام زیادی برای ما در زمین قائل بودهاند، چه تصمیمات به نفع ما بوده باشد و چه برعکس. ما خیلی سریع بلند میشویم، به کارمان ادامه میدهیم و اجازه میدهیم فوتبال خودش صحبت کند. من فکر میکنم این کاری است که در کل این تورنمنت انجام دادهایم. به جز کارت قرمز جارل کوانسا، ما هیچ محرومیت، کارت زرد دوم یا اتفاق مشابهی نداشتهایم. این موضوع به خوبی نشاندهنده ذهنیت حرفهای ماست و اینکه اجازه نمیدهیم این مسائل تمرکز ما را به هم بزند. ما متحد و متمرکز باقی میمانیم».
آیا این مسابقه را مهمترین بازی دوران حرفهای خود میدانید؟ «بله. فکر میکنم در سال ۲۰۱۸ فرصت رسیدن به فینال را داشتیم، اما اکنون زمان آن رسیده که یک جام واقعی را به دست آوریم. با این حال، ما به فراتر از بازی روز چهارشنبه نگاه نمیکنیم. میدانیم که آنها حریف بسیار سرسختی خواهند بود، تیمی باافتخار و پر از استعداد... اما روز چهارشنبه این ما هستیم که در برابر آنها قرار میگیریم و باید بهترین نسخه خود را ارائه دهیم».
لئو مسی دو پنالتی را در این جام جهانی از دست داده است. اگر قرار باشد مقابل انگلیس پشت ضربه پنالتی بایستد، چه اتفاقی رخ میدهد؟ «راستش را بخواهید نمیدانم او در طول دوران بازی خود چند پنالتی زده است و فکر نمیکنم هیچ بازیکنی در دنیا وجود داشته باشد که آمار ۱۰۰ درصد گل کردن پنالتیها را داشته باشد، اما تصور نمیکنم این آمارها تاثیری روی بازیکنی در سطح مسی بگذارد. او کار خودش را انجام میدهد. اما اگر آن لحظه فرا برسد، همهچیز به من بستگی دارد؛ من باید تمام تلاشم را بکنم و با شیرجه رفتن ضربه پنالتی او را مهار کنم».