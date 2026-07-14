پایان تلخ رویای جواهری که دست رد به سینه زیدان زد
فرانسه مراکش و بوعادی را به خانه فرستاد
تیم ملی فرانسه با عبور از سد مراکش راهی مرحله نیمهنهایی جام جهانی شد تا رویای شیرین ایوب بوعادی، پدیده فرانسویالاصل شیرهای اطلس که پیش از این دعوت زینالدین زیدان برای بازی در لباس خروسها را رد کرده بود، با شکستی تلخ به پایان برسد.
به گزارش ایلنا، روز پنجشنبه گذشته، شبی فوقالعاده خاص و فراموشنشدنی برای ایوب بوعدی رقم خورد. این هافبک جوان که تنها ۱۸ سال سن دارد، اولین حضور خود را در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی تجربه کرد؛ مسابقهای حساس در برابر فرانسه، یعنی همان کشوری که در آن متولد شد، پرورش یافت و حتی میتوانست در همین بازی پیراهن آن را به تن داشته باشد.
ستاره باشگاه لیل که پس از شروع درخشانش در جام جهانی توجه کل اروپا را به خود جلب کرده است، با وجود فشارهای شدید فدراسیون فوتبال فرانسه برای منتظر ماندن جهت دعوت به تیم ملی این کشور، در نهایت مراکش را انتخاب کرد.
این تصمیم جنجالهای زیادی را در فرانسه به پا کرد. بوعدی که سابقه بازی در ردههای پایه فرانسه را دارد، حتی در آخرین فیفادی قبل از جام جهانی بازوبند کاپیتانی تیم زیر ۲۱ سال فرانسه را بر بازو بسته بود. فارغالتحصیل آکادمی لیل که همواره در اظهارنظرهایش درباره ملیت خود محتاط بود، سرانجام در ماه می و یک ماه قبل از آغاز جام جهانی، تصمیم نهاییاش را برای پوشیدن پیراهن تیم ملی مراکش اعلام نمود. ریشههای مراکشی او نقش بسیار پررنگی در این انتخاب ایفا کرد؛ همانطور که تضمین حضور او به عنوان بازیکن فیکس در ترکیب یکی از مدعیان جام جهانی نیز در این تصمیم موثر بود؛ فرصتی که حداقل در سال جاری برای او در تیم ملی فرانسه غیرممکن به نظر میرسید.
زنگ خطری که حتی با تماس زیدان هم خاموش نشد
حتی تماس تلفنی زینالدین زیدان، اسطوره فوتبال فرانسه نیز نتوانست تصمیم او را تغییر دهد. زیدان که قرار است پس از پایان جام جهانی جانشین دشان شود، شخصاً با بوعادی تماس گرفت. طبق گزارش نشریه اکیپ، زیزو به او گفت: «من سبک بازی تو را دوست دارم، اما نمیتوانم هیچ قولی به تو بدهم». همین عدم قطعیت در صحبتهای زیدان در کنار اصرار مداوم فدراسیون فوتبال مراکش که از همان ابتدا جایگاه ثابت در جام جهانی و تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی یکی از بهترین تیمهای قاره آفریقا را به او تضمین کرده بود، در نهایت ورق را به نفع شیرهای اطلس برگرداند.
اولین بازی این بازیکن ۱۸ ساله در جام جهانی سر و صدای زیادی به پا کرد. بوعادی در تقابل با برزیل، قهرمان پنج دوره جهان، نشان داد که استعدادی ناب و فوقالعاده است که هرگز تحت تاثیر فشارهای سنگین مسابقه قرار نمیگیرد. او با آرامش مثالزدنی خود در زمین، نمایشی بینقص ارائه داد که او را در رادار بزرگترین باشگاههای جهان قرار داد. غولهای اروپا از جمله رئال مادرید، منچسترسیتی، بایرن مونیخ و چلسی همگی تحت تاثیر نمایش درخشان این پدیده قرار گرفتند. این عملکرد خیرهکننده مهر تاییدی بر آمادگی فوقالعادهای بود که او در سه فصل گذشته در شمال فرانسه از خود نشان داده بود.
این بازیکن در سن ۱۶ سالگی اولین بازی رسمی خود را برای لیل در لیگ کنفرانس اروپا انجام داد و ماهها در این رقابتها درخشید. او درست در روز تولد ۱۷ سالگیاش، عملکردی بینظیر برابر رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا به نمایش گذاشت. در آن مسابقه، لیل موفق شد شاگردان کارلو آنچلوتی را با نتیجه ۱-۰ شکست دهد و بازی درخشان بوعادی به قدری بازتاب داشت که عکس او روی جلد روزنامه اکیپ رفت. روند صعودی او بسیار سریع بود و خود را به عنوان بازیکنی برای بازیهای بزرگ معرفی کرد.
برچسب ۱۰۰ میلیونی روی پدیده
چند ماه بعد، بوعدی ۱۷ ساله در ورزشگاه ترسناک سیگنال ایدونا پارک، لیل را به یک تساوی ارزشمند مقابل دورتموند رساند. با این حال، ژنزیو، سرمربی وقت تیم، تصمیم گرفت او را نیمکتنشین کند. در فرانسه شایعاتی پیچید که این تنبیه به دلیل امتناع او از تمدید قرارداد بوده است. تمدید قرارداد سرانجام در ژانویه و پس از یک پایان سال دشوار نهایی شد؛ دورانی که با رد پیشنهاد مراکش برای بازی در جام ملتهای آفریقا و شایعات فراوان پیرامون انتقالش به پیاسجی همراه بود.
بوعدی فصل چندان موفقی را در لیل سپری نکرد. سردرگمی، رفتارهای گاه احساسی و هیجانی (که دریافت دو کارت قرمز در لیگ اروپا و لوشامپیونه آن را تایید میکند) و تردید میان انتخاب فرانسه و مراکش، همگی روی عملکرد او تاثیر منفی گذاشتند. با این حال، انتخاب شیرهای اطلس بار سنگینی را از روی دوش او برداشت. تقدیر بازیهای جالبی دارد و او را در مسیر رویارویی با کشور زادگاهش قرار داد؛ کشوری که تلاشهای بیثمر زیادی انجام داد تا مانع از انتخاب تیم ملی مراکش توسط او شود. فرانسه در تقابل با این پدیده جام جهانی باید به شدت مراقب او میبود تا غافلگیر نشود.
این پدیده جوان پس از بازی خاطرهانگیزش مقابل برزیل که نام او را در سراسر جهان سر زبانها انداخت، اعلام کرد: «من فقط روی جام جهانی تمرکز کردهام. باید ببینیم بعد از آن چه اتفاقی میافتد». باشگاه لیل میتواند از این موقعیت برای افزایش قیمت فروش او نهایت استفاده را ببرد. چند ماه پیش، اولیویه لتانگ، رئیس باشگاه، قیمت او را ۷۰ میلیون یورو تعیین کرده بود، اما پس از درخشش در جام جهانی، این رقم به ۱۰۰ میلیون یورو افزایش یافته است. در حال حاضر منچسترسیتی که با نمایندگان این بازیکن ارتباط برقرار کرده، پیشتاز این رقابت است. سیتیزنها همچنین در حال بررسی فرمولی هستند که به موجب آن، بوعدی پس از امضای قرارداد، یک سال دیگر به صورت قرضی در شمال فرانسه بماند. رقابت برای جذب بوعدی که یک ماراتن طولانیمدت خواهد بود، از هماکنون آغاز شده است.