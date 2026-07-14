تحول در بازار نقلوانتقالات پس از جام جهانی
جنگ غولهای اروپا برای شکار پدیدههای جدید فوتبال
درخشش خیرهکننده پدیدههای جوانی چون ایوب بوعادی، یوهان مانزامبی، یان دیوماند و آنتونیو نوسا در جام جهانی ۲۰۲۶، نبرد سنگین و جذابی را میان باشگاههای بزرگ اروپایی برای جذب آنها آغاز کرده است.
به گزارش ایلنا، هر چهار سال یک بار، جام جهانی به بزرگترین ویترین فوتبال تبدیل میشود. به مدت یک ماه، بازیکنان تیمهای ملی از سراسر جهان با فرصتی روبهرو میشوند که شاید تنها یک بار در زندگیشان تکرار شود. از نظر تاریخی، یک مسابقه فراموشنشدنی، یک گل تماشایی یا یک تورنمنت فوقالعاده برای جلب توجه بزرگترین باشگاههای جهان کافی بوده است.
یکی از بارزترین نمونهها خامس رودریگز است. جام جهانی درخشان ۲۰۱۴ او در برزیل، جایی که با زدن شش گل برنده کفش طلا شد، درهای رئال مادرید را پس از دوران حضورش در موناکو به روی او گشود. در همان تابستان، کیلور ناواس نیز پس از یک عملکرد تاریخی با کاستاریکا به این باشگاه پیوست؛ در حالی که در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، بنجامین پاوارد پس از قهرمانی در جام جهانی با فرانسه و به ثمر رساندن یکی از گلهای برتر تورنمنت مقابل آرژانتین، از اشتوتگارت به بایرن مونیخ نقل مکان کرد.
در زمانهای نزدیکتر، جام جهانی ۲۰۲۲ قطر ارزش فوتبالیستهایی مانند انزو فرناندز را بالا برد که با قراردادی در حدود ۱۲۰ میلیون یورو توسط چلسی امضا شد، یا چندین عضو تیم ملی تاریخساز مراکش مانند سفیان امرابط، بونو یا عزالدین اوناحی.
غولهای اروپا به صف شدند
جام جهانی ۲۰۲۶ نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. یکی از بازیکنانی که نیمی از قدرتهای فوتبال اروپا برای جذب او خواهند جنگید، ایوب بوعادی است. این هافبک مراکشی قطعاً همه را تحت تاثیر قرار داده است. او در سن ۱۸ سالگی، هدایت میانه زمین مراکش را بر عهده گرفته و به یک بازیکن کلیدی در مسیر صعود چشمگیر آنها به مرحله یکچهارم نهایی تبدیل شده است. باشگاه لیل روی او قیمت ۸۰ میلیون یورویی گذاشته است و باشگاههایی مانند پیاسجی، منچستر یونایتد، منچستر سیتی و لیورپول به دقت وضعیت او را زیر نظر دارند.
اما او تنها بازیکن مراکشی نیست که خواهان جدیدی پیدا خواهد کرد. اوناحی از ژیرونا با اعتباری تقویتشده از جام جهانی خارج شده است و میشل او را برای پروژه جدید خود در آژاکس میخواهد. در همین حال، در طول این تورنمنت، بایرن مونیخ وقت را تلف نکرد و رسماً امضای قرارداد با اسماعیل صیباری مهاجم را اعلام کرد. او که از پیاسوی آیندهوون میآید، سه گل در مرحله گروهی به ثمر رساند و به تهدید اصلی تهاجمی تیمش تبدیل شد.
نیوکاسل برای جانشینی آنتونی گوردون و ساندرو تونالیِ مصدوم به تقویت تیم نیاز داشت و جام جهانی یک فرصت عالی را فراهم کرد. این باشگاه انگلیسی پس از امضای قرارداد رسمی با بازوما توره، وینگر ساحل عاجی، نگاه خود را معطوف به پدیده سوئیسی، یوهان مانزامبی کرده است.
این هافبک فرایبورگ به لطف عملکرد بینقص خود در مرحله گروهی با ثبت سه گل و دو پاس گل، توجه لیگ برتر را به خود جلب کرده است. در انتظار تصمیم سرمربی سوئیسی، انتظار میرود معامله این بازیکن ۲۰ ساله با مبلغی در حدود ۶۰ میلیون یورو نهایی شود. با این حال، استون ویلا در مذاکرات پیشی گرفته است و مانزامبی اولویت خود را باشگاه بیرمنگامی قرار داده؛ به این معنی که نیوکاسل در آستانه رها کردن گفتگوها برای امضای قرارداد با او است.
فعل و انفعال نقلوانتقالاتی در آستانه اوج
در همین حال، به نظر میرسد پاری سن ژرمن نبرد برای جذب یان دیومانده را برده است. این وینگر ۱۹ ساله ساحل عاجی پیش از این فصل فوقالعادهای را با آربی لایپزیش (۱۲ گل و ۸ پاس گل) پشت سر گذاشته بود، اما جام جهانی موقعیت و مهمتر از همه، برچسب قیمت او را افزایش داده است. باشگاه آلمانی پیشنهادات زیر ۱۰۰ میلیون یورو را بررسی نخواهد کرد.
بازیکن دیگر لایپزیش که توجه باشگاهها را جلب کرده، آنتونیو نوسا است. این وینگر نروژی نیز میتواند تابستان امسال به همراه همتیمی خود یان دیومانده، باشگاه را ترک کند. او در سن ۲۱ سالگی، در چهار مسابقه از شش بازی نروژ در جام جهانی فیکس بوده و یک گل مهم مقابل ساحل عاج در مرحله گروهی به ثمر رسانده است. مقصد آینده این بازیکن به نظر میرسد لیگ برتر باشد.
دروازهبانها نیز نقش پررنگی در جام جهانی ایفا میکنند. برخی از برجستهترین آنها اورلاندو گیل از پاراگوئه و زیون سوزوکی از ژاپن بودهاند. با پروفایلها و سنین متفاوت، آنها تقریباً به طور قطع تابستان امسال به لطف عملکرد عالیشان در جام جهانی، باشگاه خود را تغییر خواهند داد؛ درست مانند بسیاری از فوتبالیستهای دیگر.