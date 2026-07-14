پروژه جنجالی جام جهانی ۶۴ تیمی کلید خورد

به گزارش ایلنا، جیانی اینفانتینو تایید کرده است که در میان پیشنهادات متعددی که توسط فیفا در حال بررسی است، احتمال افزایش تعداد تیم‌های حاضر در جام جهانی بعدی وجود دارد؛ تورنمنتی که قرار است در سال ۲۰۳۰ به میزبانی مشترک اسپانیا، مراکش و پرتغال، به همراه حضور آرژانتین، اروگوئه و پاراگوئه، با حضور ۶۴ تیم برگزار شود. در حال حاضر، این موضوع صرفاً در حد یک ایده تحت بررسی است، اما با توجه به استقبال مثبت از جام جهانی ۴۸ تیمی، افزایش تعداد تیم‌های ملی شرکت‌کننده در دوره بعدی به هیچ وجه دور از ذهن نیست.

همان‌طور که دو ماه پیش دیاریو AS گزارش داده بود، این گزینه دوباره روی میز قرار گرفته است، یا بهتر بگوییم، در ذهن مدیران کنمبول (کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی) جرقه خورده است؛ کسانی که نیروی محرکه اصلی این جریان هستند و خود را آماده می‌کنند تا احتمال افزایش تعداد شرکت‌کنندگان در جام جهانی چهار سال آینده را در کنگره بعدی فیفا مطرح کنند.

رئیس فیفا در گفتگو با روزنامه سوئیسی «بلووین»، به صراحت درباره احتمال مطرح شدن این موضوع در جلسات آینده شورای فیفا صحبت کرد: «این موضوعی است که پس از پایان این جام جهانی، در کمیته‌های مربوطه مورد بررسی و بحث قرار خواهد گرفت. وقتی تورنمنتی را سازماندهی می‌کنید، مهم است که آن را برای همه طراحی کنید، نه فقط برای اروپا و آمریکای جنوبی. هر کشوری باید این توانایی را داشته باشد که رویای حضور در این مسابقات را در سر بپروراند.»

« دلیل اصلی افزایش تعداد تیم‌ها از ۳۲ به ۴۸ نیز همین بود و حقیقت این است که این اقدام با موفقیت همراه شد. هیچ‌یک از تیم‌های شرکت‌کننده ناامیدکننده ظاهر نشدند و همگی فراتر از حد انتظارات عمل کردند.»

رویای دوردست آمریکای جنوبی زنده می‌شود

اینفانتینو در بیانیه‌ای که نشان‌دهنده نیت واضح اوست، اظهار داشت: «ما به وضوح می‌بینیم که سطح تیم‌ها بسیار بالا است و در سراسر جهان رو به پیشرفت است. اگر به کشورهای کوچک‌تر فرصت حضور داده نشود، آن‌ها دیگر انگیزه‌ای برای ادامه روند رو به رشد خود نخواهند داشت.»

انتظارات در آمریکای شمالی به شکل چشمگیری برآورده شده است و بخش بزرگی از دنیای فوتبال بر این باورند که افزایش تعداد تیم‌های شرکت‌کننده در جام جهانی بعدی، این فرصت را به میزبانان آمریکای جنوبی می‌دهد تا حداقل یک مسابقه را همان‌طور که در ابتدا برنامه‌ریزی شده بود، میزبانی کنند. واقعیت این است که در حال حاضر تعداد کمی از ورزشگاه‌ها در این سه کشور حداقل الزامات فیفا را برآورده می‌کنند، اما آن‌ها قطعاً می‌توانند از عهده میزبانی حداقل یک بازی در مرحله گروهی برآیند.

در مارس ۲۰۲۷ (فروردین 1406)، لحظه مهم تصمیم‌گیری برای فیفا و اینفانتینو فرا خواهد رسید؛ چرا که کنگره مراکش قرار است انتخابات ریاست فیفا را برگزار کند. تا همین اواخر، رئیس فیفا از حمایت و تایید تقریبا تمام دنیای فوتبال برخوردار بود. ترامپ تصمیم گرفت وارد عمل شود و جایگاه دوست خود را تضعیف کند. برخی از صداها این حرکت را چندان هوشمندانه نمی‌دانند، زیرا این تغییرات به این معنی خواهد بود که بیش از یک‌چهارم فدراسیون‌های عضو فیفا همچنان شانس حضور در جام جهانی را به دست نخواهند آورد.

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