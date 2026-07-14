کنده: حرفهای یامال بیاحترامی به فرانسه نبود
ژول کنده پیش از دیدار حساس فرانسه و اسپانیا تأکید کرد اظهارات لامین یامال نباید بهعنوان بیاحترامی به تیم ملی فرانسه تعبیر شود و از برنامه تیمش برای مهار سبک بازی اسپانیا گفت.
به گزارش ایلنا، ژول کنده در نشست خبری پیش از دیدار تیمهای ملی فرانسه و اسپانیا، به حواشی ایجادشده پیرامون صحبتهای لامین یامال واکنش نشان داد و گفت: اظهارات این بازیکن جوان نباید بیاحترامی به تیم ملی فرانسه تلقی شود.
مدافع تیم ملی فرانسه که در بارسلونا نیز همتیمی یامال است، اظهار کرد: لامین را بهخوبی میشناسم و این نوع صحبت کردن بخشی از شخصیت اوست. او با چنین اظهاراتی تلاش میکند اعتمادبهنفس بیشتری پیدا کند و با انگیزه بالاتری وارد مسابقات شود.
کنده درباره تقابل فرانسه و اسپانیا نیز گفت: هر دو تیم فوتبال هجومی ارائه میکنند و علاوه بر حفظ مالکیت توپ، در ضدحملات نیز بسیار خطرناک هستند. به همین دلیل انتظار دارم مسابقهای نزدیک و جذاب را شاهد باشیم.
او با اشاره به برنامه فرانسه برای این مسابقه افزود: برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید سهم قابل توجهی از مالکیت توپ را در اختیار داشته باشیم، زیرا اگر کنترل توپ را به اسپانیا واگذار کنیم، آنها فرصت بیشتری برای خلق موقعیتهای خطرناک خواهند داشت.
مدافع فرانسه در پایان تأکید کرد: باید میان حفظ مالکیت توپ و انتقالهای سریع تعادل برقرار کنیم تا اجازه ندهیم اسپانیا ریتم بازی را در اختیار بگیرد و از فضاهای موجود برای نزدیک شدن به دروازه ما استفاده کند.