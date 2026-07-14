به گزارش ایلنا، آدرین رابیو در نشست خبری پیش از دیدار حساس فرانسه و اسپانیا، با اشاره به کیفیت بالای لاروخا گفت: تیم ملی فرانسه برای مهار مجموعه تیم اسپانیا آماده شده و تمرکز روی یک بازیکن، رویکرد درستی برای این مسابقه نیست.

او اظهار کرد: اسپانیا در تمام خطوط از بازیکنان باکیفیتی بهره می‌برد و علاوه بر توانایی‌های فردی، با سبک بازی مبتنی بر مالکیت توپ، پاس‌های کوتاه و خلق موقعیت، یکی از قدرتمندترین تیم‌های مسابقات به شمار می‌رود.

رابیو درباره اظهارات گذشته خود پیرامون لامین یامال نیز گفت: جزئیات آن صحبت‌ها را به خاطر ندارد، اما اگر چنین نظری مطرح کرده باشد، در همان مقطع به آن اعتقاد داشته است. او در عین حال تأکید کرد فرانسه با اعتمادبه‌نفس کامل به میدان خواهد رفت و از هیچ بازیکنی هراسی ندارد.

هافبک فرانسوی درباره رابطه کیلیان امباپه و عثمان دمبله نیز توضیح داد: این دو بازیکن سال‌هاست رابطه‌ای نزدیک و دوستانه دارند و هماهنگی آنها در زمین نتیجه همین شناخت و دوستی قدیمی است.

رابیو با اشاره به شرایط روحی تیم ملی فرانسه افزود: بازیکنان با انگیزه بالا و در عین حال با حفظ فروتنی، خود را برای این مسابقه آماده کرده‌اند و همه اعضای تیم به توانایی خود برای صعود به فینال ایمان دارند.

او همچنین اتحاد و همدلی موجود در اردوی فرانسه را یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت این تیم در جام جهانی دانست و گفت: بازیکنان ارتباط بسیار خوبی با یکدیگر دارند و گفت‌وگوهای مداوم میان آنها، هماهنگی تیمی را بیش از گذشته افزایش داده است.

رابیو در پایان تأکید کرد: فرانسه با آمادگی کامل وارد دیدار نیمه‌نهایی خواهد شد و نتیجه نهایی را عملکرد دو تیم در زمین مسابقه مشخص خواهد کرد.

انتهای پیام/