غول آخر اسپانیا امباپه است
روزنامه مارکا در آستانه دیدار حساس اسپانیا و فرانسه در مرحله نیمهنهایی جام جهانی، با تشبیه مسیر لاروخا به عبور از سختترین گردنههای تور دو فرانس، ۱۰ چالش بزرگ شاگردان لوئیس دلافوئنته برای صعود به فینال را بررسی کرده است.
به گزارش ایلنا، دیدار اسپانیا و فرانسه در مرحله نیمهنهایی جام جهانی از نگاه رسانههای اسپانیایی، دشوارترین آزمون شاگردان لوئیس دلافوئنته از ابتدای مسابقات خواهد بود. روزنامه مارکا در گزارشی ویژه، مسیر رسیدن اسپانیا به فینال را به عبور از سختترین گردنههای تور دو فرانس تشبیه کرده و معتقد است لاروخا برای حذف فرانسه باید از ۱۰ مانع بزرگ عبور کند.
به اعتقاد این روزنامه، نخستین فرصت اسپانیا استفاده از ضعف نسبی مدافعان کناری فرانسه است. مارکا معتقد است اگر لامین یامال و نیکو ویلیامز بتوانند از کنارهها فشار ایجاد کنند، ساختار دفاعی حریف دچار مشکل خواهد شد.
در ادامه، حفظ مالکیت توپ یکی دیگر از عوامل کلیدی موفقیت اسپانیا عنوان شده است. حضور بازیکنانی مانند رودری، پدری، فابیان روئیز و دنی اولمو میتواند کنترل جریان مسابقه را در اختیار لاروخا قرار دهد و فرانسه را مجبور به دوندگی بدون توپ کند.
این گزارش همچنین بر حفظ تعادل دفاعی تأکید دارد و هشدار میدهد که ضدحملات سریع فرانسه با حضور کیلیان امباپه، عثمان دمبله، مایکل اولیسه و دزیره دوئه، میتواند هر اشتباه اسپانیا را به گل تبدیل کند.
مارکا در بخش دیگری از گزارش خود، زوج دفاعی فرانسه متشکل از ویلیام سالیبا و دایو اوپامکانو را یکی از مستحکمترین خطوط دفاعی جام معرفی کرده و در کنار آن، نقش مایکل اولیسه را بهعنوان مغز متفکر حملات خروسها مورد توجه قرار داده است.
این روزنامه همچنین عثمان دمبله را «برنده خاموش توپ طلا» توصیف کرده و معتقد است عملکرد این ستاره در جام جهانی، او را به یکی از خطرناکترین بازیکنان فرانسه تبدیل کرده است.
از نگاه مارکا، آمار ۱۶ گل زده، کیفیت بالای خط حمله، قدرت فرانسه در استفاده از کوچکترین اشتباهات حریف و سرعت بالای بازیکنان این تیم، موانعی هستند که اسپانیا باید یکی پس از دیگری پشت سر بگذارد.
در نهایت، این گزارش به کیلیان امباپه میرسد؛ بازیکنی که مارکا از او بهعنوان «غول آخر» اسپانیا یاد کرده است. ستاره فرانسه که همراه با لیونل مسی در صدر جدول گلزنان جام جهانی قرار دارد، به باور این رسانه میتواند تنها با یک حرکت یا یک ضربه، سرنوشت مسابقه را تغییر دهد.
مارکا در پایان نتیجه میگیرد که حتی اگر اسپانیا از تمام چالشهای تاکتیکی و فنی این مسابقه عبور کند، برای رسیدن به فینال باید از آخرین مانع خود نیز بگذرد؛ مانعی که نامش کیلیان امباپه است.