قرارداد دیبالا تمدید شد
پس از هفتهها گمانهزنی درباره آینده یکی از مهمترین ستارههای رم، باشگاه ایتالیایی سرانجام تصمیم نهایی خود را اعلام کرد؛ خبری که میتواند خیال هواداران جالوروسی را برای فصلهای آینده تا حد زیادی آسوده کند.
به گزارش ایلنا، باشگاه رم به طور رسمی اعلام کرد که پائولو دیبالا قرارداد خود را با این تیم تمدید کرده است. بر اساس توافق جدید، این مهاجم آرژانتینی تا پایان ژوئن ۲۰۲۷ پیراهن جالوروسی را بر تن خواهد داشت.
دیبالا تابستان سال ۲۰۲۲ و پس از پایان دوران هفتساله حضورش در یوونتوس به رم پیوست و خیلی زود به یکی از مهرههای کلیدی این تیم تبدیل شد. او تاکنون در ۱۳۹ مسابقه برای رم به میدان رفته و موفق شده ۴۵ گل در تمامی رقابتها به ثمر برساند. این ستاره آرژانتینی همچنین در نخستین فصل حضورش نقش مهمی در صعود رم به فینال لیگ اروپا ایفا کرد.
با این حال، فصل گذشته برای دیبالا با مشکلات ناشی از مصدومیت همراه بود. او در ماه مارس به دلیل آسیبدیدگی زانو تحت عمل جراحی قرار گرفت و نزدیک به چهار ماه از میادین دور ماند؛ اتفاقی که گمانهزنیهایی درباره آیندهاش در جمع شاگردان رم ایجاد کرده بود.
رم فصل گذشته سریآ را در جایگاه سوم به پایان رساند و پس از چند سال بار دیگر سهمیه حضور در لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد. شاگردان این تیم قرار است فصل جدید رقابتهای لیگ ایتالیا را از ۲۴ آگوست با دیدار خانگی برابر فیورنتینا آغاز کنند.