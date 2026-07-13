مهرداد محمدی شاگرد مطهری شد (عکس)

به گزارش ایلنا، باشگاه فولاد خوزستان در ادامه فعالیت‌های خود در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی، از جذب مهرداد محمدی خبر داد.

بر اساس اعلام این باشگاه، محمدی با امضای قراردادی یک‌ساله به جمع سرخ‌پوشان اهوازی اضافه شده و در فصل پیش‌رو شاگرد حمید مطهری خواهد بود.

این وینگر که فصل گذشته در ترکیب تراکتور حضور داشت، حالا با پیوستن به فولاد، چالش تازه‌ای را در لیگ برتر فوتبال ایران تجربه خواهد کرد.

فولاد امیدوار است با بهره‌گیری از تجربه و توانایی‌های مهرداد محمدی، خط حمله خود را برای رقابت‌های فصل جدید تقویت کند.

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