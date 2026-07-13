آرسنال برای امضای قرارداد با خولیان آلوارز به سیم آخر زد

به گزارش ایلنا و بر مبنای ادعای ایندیپندنت، آرسنال با سرعت بالایی برای خرید خولیان آلوارز اقدام کرده است. این باشگاه انگلیسی تمایل دارد پیش از آغاز مسابقات پیش‌فصل خود، کار انتقال این مهاجم آرژانتینی را نهایی کند؛ چرا که آن‌ها باید در اولین بازی دوستانه خود در تاریخ ۱ آگوست در ورزشگاه مونتیلیوی به مصاف ژیرونا بروند.

مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر همواره به جذب خولیان آلوارز علاقه‌مند بوده و از همین رو، مایل است هرچه سریع‌تر ستاره سابق منچسترسیتی را به خدمت بگیرد. بر اساس ادعای ایندیپندنت، آن‌ها به این موضوع واقف هستند که این بازیکن آرژانتینی بارسلونا را ترجیح می‌دهد، اما با این حال مخالفتی هم با پیوستن به آرسنال ندارد. از سوی دیگر، باشگاه اتلتیکو مادرید تمایلی به فروش بازیکن خود به این باشگاه کاتالانی ندارد؛ موضوعی که چند هفته پیش با انتشار چندین توییت در تمسخر رقیب اسپانیایی‌شان به وضوح نشان دادند.

آندره‌آ برتا، مدیر ورزشی آرسنال و مدیر سابق اتلتیکو مادرید، از هم‌اکنون کار روی این پرونده را آغاز کرده است تا این انتقال را نهایی کند.

تیم انگلیسی نمی‌خواهد مبلغی فراتر از ۱۰۵ میلیون یورو پرداخت کند، در حالی که مادریدی‌ها به هیچ وجه از موضع ۱۵۰ میلیون یورویی خود کوتاه نمی‌آیند.

این اخبار درست پس از گل تماشایی خولیان آلوارز به سوئیس در وقت‌های اضافه منتشر شده است؛ گلی که آرژانتین را به نیمه‌نهایی جام جهانی 2026 رساند. این گل بار دیگر ارزش او را در بازار بالا برده و اکنون قیمت این بازیکن به همان کف ۱۵۰ میلیون یورویی رسیده است که اتلتیکو مادرید برای فروش او طلب می‌کند.

چرخش انریکه در بازار نقل و انتقالات

پاری سن ژرمن (PSG) نیز به ویژه پس از فروش گونسالو راموس به آث میلان، تمایل خود را برای جذب خولیان آلوارز نشان داده بود. با این حال، به نظر می‌رسد تیم لوئیز انریکه پس از قطعی کردن خرید دیومانده و نزدیک شدن به فران تورس، از کورس رقابت برای این بازیکن خارج شده است.

این وضعیت می‌تواند پس از جام جهانی ۲۰۲۶ به شکل دراماتیکی تغییر کند، چرا که آرسنال به جذب بارکولا علاقه‌مند است و این باشگاه قطری نیز آمادگی خود را برای شنیدن پیشنهادات جهت فروش این بازیکن جوان فرانسوی اعلام کرده است. هیچ شکی وجود ندارد که امضای قرارداد با خولیان آلوارز می‌تواند جرقه‌ای برای فعال شدن سایر معاملات قفل‌شده در بازار نقل و انتقالات باشد.

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