حسینی در سپاهان ماندنی شد

به گزارش ایلنا، پرونده شایعات مربوط به آینده سیدحسین حسینی با اعلام رسمی باشگاه سپاهان بسته شد. در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌های زیادی درباره احتمال بازگشت کاپیتان سابق استقلال به جمع آبی‌پوشان تهران مطرح شده بود و برخی رسانه‌ها از مذاکره دو طرف خبر می‌دادند.

با این حال، حسینی دو روز پیش با انتشار یک استوری در صفحه شخصی اینستاگرام خود، به این شایعات پایان داد و اعلام کرد که فصل آینده نیز در سپاهان خواهد ماند.

اکنون باشگاه سپاهان نیز با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، از تمدید قرارداد این دروازه‌بان باتجربه برای دو فصل دیگر خبر داده تا حضور او در جمع طلایی‌پوشان تا پایان قرارداد جدید قطعی شود.

با رسمی شدن این تمدید، پرونده بازگشت سیدحسین حسینی به استقلال دست‌کم در پنجره نقل‌وانتقالات جاری بسته شد و او فصل آینده نیز از دروازه سپاهان محافظت خواهد کرد.

انتهای پیام/