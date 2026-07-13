پاسخ ستاره رئال مادرید به کریخوانی ستاره بارسا
بگذارید یامال هر چه میخواهد بگوید، ما در این تله نمیافتیم
مدافع جدید رئال مادرید، در واکنش به اظهارات جنجالی لامین یامال که گفته بود فرانسویها باید از آنها بترسند، اعلام کرد که بازیکنان تیم ملی فرانسه هرگز وارد این بازیهای روانی نخواهند شد.
به گزارش ایلنا، ابراهیما کوناته، بازیکن تیم ملی فرانسه و عضو جدید باشگاه رئال مادرید، در میکسدزون در خصوص تقابلی که آنها را در مرحله نیمهنهایی جام جهانی برابر اسپانیا قرار میدهد و در آن با لامین یامال روبهرو خواهند شد، به صحبت پرداخت.
وقتی از او در مورد اظهارات لامین یامال («فرانسه باید از ما بترسد، ما قبلاً هم آنها را حذف کردهایم») سوال شد، او کاملاً قاطعانه پاسخ داد:
«او میتواند هر چه میخواهد بگوید... نه، نه، ترسی در کار نیست، ما نباید از هیچکس بترسیم، بلکه باید متواضع بمانیم و در این تله نیفتیم، بهویژه در این مرحله از رقابتها.»
کوناته اشاره کرد که او روی مسابقه تمرکز دارد و توجهی به سروصداهای بیرونی و پیرامون تیم ندارد:
«راستش را بخواهید، ما به آنچه گفته میشود گوش نمیدهیم. ما تلاش خواهیم کرد تا به بهترین شکل ممکن آماده شویم و در پایان بازی خواهیم دید که چه کسی برنده میشود.»
نقشه مدافع رئال برای مهار لاروخا
او در رابطه با خطراتی که از سوی تیم ملی اسپانیا وجود دارد، اضافه کرد:
«ما فقط به متوقف کردن لامین فکر نمیکنیم. اسپانیا یک تیم استثنایی با استعدادهای فردی فراوان است. اما هدف این نیست که صرفاً روی یک بازیکن تمرکز کنیم، زیرا این کل تیم است که میتواند به ما ضربه بزند.»
این مدافع میانی در پایان بر بازی تیمی و گروهی حریف در تمامی خطوط تأکید کرد:
«ما در مورد کارهایی که آنها از ابتدا انجام دادهاند صحبت خواهیم کرد، زیرا بازی هجومی آنها واقعاً استثنایی است. اما من فکر میکنم این یک تلاش جمعی است، از هافبکها گرفته تا مدافعان و خود مانیان. کاری که آنها انجام میدهند کاملاً استثنایی و باورنکردنی است. شاید ما به اندازه کافی در مورد پرس پس از از دست دادن توپ (کانترپرس) آنها صحبت نمیکنیم، زیرا بازی تهاجمیشان بسیار فوقالعاده است. بنابراین ما بیش از حد روی این مسئله تمرکز نخواهیم کرد.»