خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جنگ غول‌های اروپا برای شکار الماس جدید برزیل

جنگ غول‌های اروپا برای شکار الماس جدید برزیل
کد خبر : 1812544
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه بارسلونا به شکل رسمی وارد کورس رقابت برای جذب کائوآ پاوونا، پدیده ۱۵ ساله فوتبال برزیل شد تا برنامه‌های آرسنال و بایرن مونیخ را برای شکار این الماس گران‌بها به هم بزند.

به گزارش ایلنا، درست در روزهایی که فوتبال برزیل با بحران هویت عمیق و جدی دست و پنجه نرم می‌کند، مهاجرت زودهنگام استعدادهای جوان به فوتبال اروپا مدت‌هاست که در مرکز بحث و تبادل نظر کارشناسان قرار دارد. این روند نه تنها کندتر نشده، بلکه فوتبالیست‌های جوان روز به روز در سنین پایین‌تری از اقیانوس اطلس عبور می‌کنند تا راهی قاره سبز شوند. یکی از جدیدترین نام‌هایی که به سرخط خبرها تبدیل شده، کائوآ پاوونا است؛ پدیده‌ای متولد سال ۲۰۱۱ که به شدت زیر ذره‌بین بایرن مونیخ، آرسنال و بارسلونا قرار گرفته است.

به گزارش ریان موریرا، روزنامه‌نگار مطرح، این فوتبالیست که در حال حاضر در تیم ملی زیر ۱۵ سال برزیل عضویت دارد، می‌تواند به زودی فلامینگو را به مقصد یکی از غول‌های بزرگ فوتبال اروپا ترک کند. جالب اینجاست که والدین پاوونا که برای تعطیلات در اروپا به سر می‌برند، پیش از این از امکانات باشگاه بایرن مونیخ بازدید کرده‌اند و در ادامه مسیر خود سری هم به لاماسیا زده‌اند تا آکادمی جوانان بارسلونا را از نزدیک و به صورت دست اول ببینند.

کسانی که پاوونا را از نزدیک می‌شناسند، او را بازیکنی با استعداد فنی بالا، دید عالی و مهارت ویژه در بازیسازی و ارتباط دادن خطوط در یک‌سوم تهاجمی زمین توصیف می‌کنند. گفته می‌شود او از کنترل توپ فوق‌العاده، دریبل‌های ریز و دقیق، پاس‌های کلیدی و البته شم گلزنی بالا بهره می‌برد. علاوه بر این، هوش بالای او در درک جریان مسابقه و قدرت رهبری تیمش در زیر بازارهای سنگین فشار، به شدت مورد تمجید قرار گرفته است.

جنگ غول‌های اروپا برای شکار الماس جدید برزیل

بازگشت جادوی سامبا به اروپا

علاوه بر این ویژگی‌ها، او از آن دست خلاقیت‌ها و کارهای غافلگیرکننده‌ای برخوردار است که فوتبال برزیل در سال‌های اخیر به شدت دلتنگش بوده است. دیدن او در حال اجرای دریبل‌های غیرممکن، پا عوض کردن‌های سریع و حتی ارسال پاس‌های بدون نگاه (چشم بسته) به یک اتفاق عادی در بازی‌هایش تبدیل شده است؛ به طور خلاصه، یک سبک بازی جسورانه که نیاز به صیقل خوردن و تکامل دارد، اما هرگز نباید جلوی خلاقیت و آزادی آن گرفته شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل