حمله تند اسطوره فوتبال به سنگربان رئال
کورتوا سرمربی تیم ملی را زیر اتوبوس انداخت
کارشناس و بازیکن اسبق فوتبال، در برنامهای جنجالی، با انتقاد شدید از رفتارهای اخیر تیبو کورتوا، دروازهبان بلژیکی را به خیانت به سرمربی تیم ملی متهم کرد.
به گزارش ایلنا، تیبو کورتوا یکی از چهرههای کلیدی مسابقه اسپانیا و بلژیک (۲-۱) بود؛ هم به خاطر حضورش در زمین و هم به دلیل خروج متعاقبش از بازی. مصدومیت همسترینگ او در طول مسابقه بدتر شد و او برای دریافت مراقبتهای پزشکی روی زمین افتاد. رودی گارسیا در تعویض او تردید نکرد و تنها پس از چند دقیقه، لمنز را جایگزین او کرد.
دروازهبان منچستریونایتد که به جای کورتوا وارد زمین شد نیز زیر ذرهبین قرار گرفت. او مسئول اشتباه در مهار شوت پائو کوبارسی بود که توپ برگشتی را به شکلی ایدهآل برای میکل مرینو فرستاد تا گل تعیینکننده بازی را به ثمر برساند.
در میکسدزون، کورتوا در حالی که به وضوح ناراحت بود، گفت این رودی گارسیا بود که تصمیم به تعویض او گرفت و او خودش تلاش میکرد تا باقیمانده مسابقه را بازی کند. دروازهبان بلژیکی گفت:
«اشکها نتیجه ناامیدی و بدشانسی ناشی از ترک چنین مسابقهای است، آن هم زمانی که احساس خوبی دارید. مایه تاسف است، اما اینها تصمیمات سرمربی است.»
او البته در ادامه افزود که تیم مهمترین چیز است.
در شبکه آمریکایی سیبیاس اسپورتس، اظهارات او جرقه بحثی را میان فوتبالیستهای سابق یعنی گرلا، ریو-کوکر و تروی دینی زد. همه آنها اتفاق نظر داشتند که دروازهبان بلژیکی نباید تصمیم رودی گارسیا را به آن شکل توضیح میداد. ریو-کوکر تاکید کرد:
«کورتوا سرمربی خود را زیر اتوبوس فرستاد. این کار درست نیست. کسی با تجربه او نباید چنین کاری انجام دهد.»
تروی دینی، مهاجم سابق واتفورد اضافه کرد:
«گفتن این حرف بعد از بازی، سرمربی را در موقعیت بسیار سختی قرار میدهد. او با این حرف میگوید: "من میخواستم بمانم و او مرا بیرون کشید." این تصمیم خوب و مفیدی از سوی بازیکنی در قواره او نیست.»
متهم کردن کورتوا به خراب کردن سرمربی بعد از باخت
مایک گرلا نیز در تحلیل این صحنه توضیح داد:
«او روی زمین افتاد و برای سرمربیاش تردید ایجاد کرد. چه اتفاقی میافتاد اگر سرمربی میگفت: "باشه، سر جایت بمان"، بعد توپ میآمد، او نمیتوانست استارت بزند و یک گل راحت به ثمر میرسید... این کار در هر صورت سرمربی را بد جلوه میدهد. برای بازیکنی با تواناییهای او، بهتر بود که هیچ چیز نگوید. لمنز در تمام سال خوب بود، اما آنجا خوب عمل نکرد.