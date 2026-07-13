آخرین اخبار و شایعات نقل و انتقالات فوتبال ایران

به گزارش ایلنا، بازار تابستانی امسال، برخلاف سال‌های گذشته، تنها به جذب چند بازیکن محدود نشده است. شرایط اقتصادی فوتبال ایران، محدودیت‌های مالی، قانون سقف قرارداد، بسته بودن پنجره برخی باشگاه‌ها و همچنین افزایش تمایل بازیکنان به لژیونر شدن، باعث شده نقل‌وانتقالات پیچیده‌تر از همیشه دنبال شود. در چنین فضایی، هر تصمیم مدیریتی می‌تواند مسیر یک تیم را تغییر دهد.

پرسپولیس؛ پرکارترین باشگاه تابستان

اگر بخواهیم تنها یک باشگاه را به‌عنوان بازیگر اصلی بازار معرفی کنیم، بدون تردید نام پرسپولیس در صدر قرار می‌گیرد. سرخ‌پوشان طی روزهای اخیر تقریباً در تمام بخش‌های نقل‌وانتقالات حضور داشته‌اند؛ از جذب بازیکن و تمدید قرارداد گرفته تا تعیین تکلیف کادر فنی و تغییرات مدیریتی.

در بخش ورودی‌ها، پرسپولیس موفق به جذب ابوالفضل جلالی شده و در ادامه نیز نام‌هایی مانند کسری طاهری، مهدی ترابی، آریا یوسفی و دانیال ایری پیرامون این باشگاه مطرح شده است. هرچند هنوز همه این مذاکرات به نتیجه نرسیده، اما حجم اخبار منتشرشده نشان می‌دهد کادر مدیریتی و فنی این باشگاه به‌دنبال تقویت چند پست کلیدی هستند.

از سوی دیگر، تمدید قرارداد کریم باقری، حضور دوباره ملی‌پوشان در تمرینات، معرفی محسن خلیلی به‌عنوان سرپرست جدید تیم و مذاکرات با علی علیپور، همگی نشان می‌دهد پرسپولیس تنها به خرید بازیکن فکر نمی‌کند و در تلاش است ساختار مدیریتی و فنی خود را نیز تثبیت کند.

پرونده‌ای که همه‌چیز را تغییر داد؛ ماجرای کسری طاهری

بدون اغراق، مهم‌ترین داستان بازار نقل‌وانتقالات در روزهای اخیر به نام کسری طاهری گره خورده است.

ابتدا خبر رسید باشگاه روبین کازان روسیه رضایتنامه قرضی این مهاجم جوان را برای حضور در پرسپولیس صادر کرده و حتی گفته شد رونمایی رسمی او تنها چند ساعت باقیمانده است. انتشار این خبر باعث شد بسیاری انتقال طاهری به جمع سرخ‌پوشان را قطعی بدانند.

اما تنها چند ساعت بعد، ورق کاملاً برگشت. خبر تازه حکایت از آن داشت که رضایتنامه این بازیکن نه برای پرسپولیس، بلکه برای نساجی مازندران صادر شده و قرارداد او نیز به ثبت رسیده است.

این تغییر ناگهانی، یکی از عجیب‌ترین اتفاقات نقل‌وانتقالات امسال را رقم زد؛ اتفاقی که بار دیگر نشان داد در فوتبال ایران تا زمانی که قرارداد در سازمان لیگ ثبت نشود، هیچ انتقالی را نمی‌توان نهایی دانست.

استقلال؛ اسیر پنجره بسته

در نقطه مقابل پرسپولیس، استقلال هنوز نتوانسته با سرعت مورد انتظار وارد بازار شود.

بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی، مهم‌ترین مانع مدیران این باشگاه محسوب می‌شود و باعث شده بسیاری از مذاکرات در مرحله انتظار باقی بماند.

با این حال، استقلال از جذب بازیکنان جوان دست نکشیده است. مذاکرات برای جذب محمد خلیفه و همچنین علاقه به بهرام گودرزی نشان می‌دهد آبی‌ها قصد دارند آینده‌نگرانه‌تر عمل کنند و بخشی از سرمایه‌گذاری خود را روی استعدادهای جوان انجام دهند.

البته تا زمانی که مشکل پنجره نقل‌وانتقالاتی حل نشود، این مذاکرات نیز در هاله‌ای از ابهام قرار خواهند داشت.

تراکتور؛ حفظ قهرمان، مهم‌تر از خریدهای بزرگ

برخلاف تصور بسیاری، مهم‌ترین مأموریت تراکتور در این پنجره، جذب ستاره‌های جدید نیست؛ بلکه حفظ نفراتی است که فصل گذشته این تیم را به موفقیت رساندند.

حضور علیرضا بیرانوند در تمرینات، تا حد زیادی به شایعات جدایی او پایان داد. همچنین باقی ماندن مهرداد محمدی و جذب هادی حبیبی‌نژاد نشان می‌دهد تراکتور تلاش می‌کند ضمن تقویت عمق ترکیب، ستون اصلی تیم را نیز حفظ کند.

در این میان، پرونده مهدی هاشم‌نژاد همچنان یکی از مهم‌ترین ابهامات نقل‌وانتقالات محسوب می‌شود. این بازیکن امیدوار است با استفاده از وعده‌ای که پیش‌تر از مدیران باشگاه دریافت کرده، راهی فوتبال اروپا شود؛ اما هنوز توافق نهایی حاصل نشده است.

سپاهان؛ نه به فروش ستاره‌ها

باشگاه سپاهان سیاست متفاوتی را در پیش گرفته است.

مدیران این باشگاه به‌صراحت اعلام کرده‌اند آریا یوسفی و مهدی لیموچی به هیچ تیم داخلی فروخته نخواهند شد؛ موضعی که عملاً پرونده علاقه پرسپولیس و تراکتور به این دو بازیکن را بست.

از سوی دیگر، انتشار استوری سیدحسین حسینی و اعلام ادامه همکاری او با سپاهان، خیال هواداران این تیم را از بابت خط دروازه راحت کرد.

گل‌گهر؛ پروژه جوان‌سازی با مهدی رحمتی

اگر بخواهیم باشگاهی را پس از پرسپولیس به‌عنوان فعال‌ترین تیم بازار معرفی کنیم، بدون شک گل‌گهر یکی از گزینه‌های اصلی خواهد بود.

سهیل صحرایی، احسان حسینی و پدرام قاضی‌پور تنها بخشی از خریدهای این تیم هستند. در کنار این نفرات، ادامه حضور فرزین گروسیان نیز باعث شده ثبات نسبی در خط دروازه حفظ شود.

به نظر می‌رسد مهدی رحمتی قصد دارد تیمی جوان، پرانرژی و متفاوت نسبت به فصل گذشته بسازد.

نساجی؛ اجازه خروج نمی‌دهیم

نساجی که فصل دشواری را پشت سر گذاشته، سیاست روشنی در نقل‌وانتقالات دارد؛ حفظ مهره‌های کلیدی.

رضا عنایتی صراحتاً اعلام کرده دانیال ایری فروشی نیست و باشگاه قصد ندارد بازیکنان تأثیرگذار خود را از دست بدهد. اضافه شدن احتمالی کسری طاهری نیز نشان می‌دهد نساجی علاوه بر حفظ نفرات، به دنبال تقویت خط حمله خود نیز هست.

فولاد؛ خروجی بیشتر از ورودی

در فولاد شرایط متفاوت است. سینا اسدبیگی، محمدرضا سلیمانی و سینا مریدی راهی تیم یحیی گل‌محمدی شده‌اند و فعلاً اخبار خروج بازیکنان این باشگاه بیش از جذب نفرات جدید به چشم می‌خورد؛ موضوعی که می‌تواند کار کادر فنی فولاد را در ادامه بازار دشوار کند.

نبردی که تازه آغاز شده است

هرچند تا اینجای کار پرسپولیس از نظر حجم فعالیت، پرخبرترین باشگاه نقل‌وانتقالات بوده و گل‌گهر نیز عملکرد فعالی داشته، اما هنوز مهم‌ترین پرونده‌های بازار باز هستند؛ از تمدید قرارداد علی علیپور و تعیین تکلیف میلاد محمدی گرفته تا آینده مهدی ترابی، مهدی هاشم‌نژاد، دانیال ایری و برنامه‌های استقلال پس از باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی.

با توجه به روند فعلی، انتظار می‌رود در روزهای آینده شاهد جابه‌جایی‌های بزرگ‌تری باشیم؛ انتقال‌هایی که می‌توانند نه‌تنها ترکیب مدعیان لیگ برتر، بلکه معادلات قهرمانی فصل آینده را نیز دستخوش تغییر کنند. بازار نقل‌وانتقالات هنوز به نیمه راه هم نرسیده، اما رقابت باشگاه‌ها برای ساختن تیمی قدرتمندتر، از همین حالا به یکی از جذاب‌ترین نبردهای فوتبال ایران تبدیل شده است.

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