به گزارش ایلنا، رئیس سوئیسی فیفا در گفت‌وگو با «بلو اسپورت»، بحث افزایش مجدد تیم‌های حاضر در جام جهانی را که گمان می‌رفت به فراموشی سپرده شده، دوباره داغ کرد. اینفانتینو اعلام کرد که بررسی طرح برگزاری جام جهانی با ۶۴ تیم، دستور کار فیفا پس از پایان تورنمنت فعلی خواهد بود و در نهادهای حاکمیتی فیفا به بحث گذاشته خواهد شد.

دفاع اینفانتینو از گسترش فوتبال

اینفانتینو که همواره از حامیان اصلی افزایش تیم‌ها بوده، در دفاع از این رویکرد گفت: «جام جهانی برای تمام دنیا و تمامی قاره‌ها برگزار می‌شود. بسیاری از کشورها رویای حضور در این رویداد بزرگ را دارند و کیفیت فوتبال در سراسر جهان همچنان رو به رشد است. اگر فرصت حضور در جام جهانی را از کشورهای کوچک‌تر بگیریم، در واقع مانع از پیشرفت و توسعه فوتبال در آن کشورها شده‌ایم.»

ریشه‌های یک ایده جسورانه

نخستین‌بار در مارس ۲۰۲۵ بود که فدراسیون فوتبال اروگوئه پیشنهاد برگزاری جام جهانی با ۶۴ تیم را برای سال ۲۰۳۰ مطرح کرد. این طرح که با استقبال «الخاندرو دومینگز»، رئیس کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی (CONMEBOL) نیز مواجه شد، با هدف ادای احترام به صدمین سالگرد برگزاری اولین جام جهانی تاریخ طراحی شده است.

در همین حال، باید منتظر ماند و دید که آیا این ایده که می‌تواند انقلابی دوباره در ساختار فوتبال جهان ایجاد کند، پس از پایان رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ در جلسه کمیته اجرایی فیفا به تصویب نهایی می‌رسد یا خیر. در صورت تحقق این موضوع، شاهد تغییری بنیادین در بزرگ‌ترین رویداد ورزشی جهان خواهیم بود که عملاً ابعاد مسابقات را نسبت به فرمت فعلی بسیار گسترده‌تر می‌کند.

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