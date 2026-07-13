شوک بزرگ به فوتبال اروگوئه
دیهگو فورلان جانشین مارسلو بیلسا شد
اسطوره نامدار فوتبال اروگوئه، به شکل غیرمنتظرهای هدایت تیم ملی بزرگسالان و تیم زیر ۲۰ سال این کشور را به صورت موقت تا مارس ۲۰۲۷ بر عهده گرفت.
به گزارش ایلنا، دیهگو فورلان پس از جدایی مارسلو بیلسا، به عنوان سرمربی جدید و غافلگیرکننده اروگوئه انتخاب خواهد شد. این فوتبالیست سابق مسئولیت هدایت تیم را به صورت موقت تا مارس ۲۰۲۷ بر عهده خواهد گرفت و نخستین تجربه خود را روی نیمکت لاسلسته در سپتامبر امسال تجربه میکند. او همچنین مدیریت تیم زیر ۲۰ سال را نیز عهدهدار خواهد شد؛ تیمی که باید در مسابقات قهرمانی آمریکای جنوبی برای کسب سهمیه جام جهانی سال آینده رقابت کند.
مهاجم سابق اتلتیکو مادرید و ویارئال تجربه چندانی در امر مربیگری ندارد و کارنامه او تنها به یک دوره کوتاه حضور در پنیارول در سال ۲۰۱۹ و مدت کوتاهی پس از آن در آتناس، تیمی در دسته دوم اروگوئه، خلاصه میشود. اکنون او با فرصتی جذاب اما به شدت سخت و طاقتفرسا روبرو است. عملکرد او در مسابقات دوستانه، تداوم حضورش روی این نیمکت را تعیین خواهد کرد؛ موضوعی که البته به انتخابات داخلی فدراسیون فوتبال اروگوئه نیز گره خورده است.
ایگناسیو آلونسو، رئیس فدراسیون فوتبال اروگوئه (AUF)، این خبر را در گفتگو با تلهدوسی تایید کرد:«اگر در ساعات آینده با دیهگو فورلان به توافق نهایی برسیم، او سرمربی تیم ملی زیر ۲۰ سال و مسئول بازیهای دوستانه پیشرو خواهد بود. او شور و اشتیاق زیادی دارد، اگرچه هنوز جزئیاتی برای نهایی شدن باقی مانده است.»
قمار بزرگ لاسلسته برای آرام کردن فضا
این تصمیم نشاندهنده یک چرخش ناگهانی و رادیکال در استراتژی فوتبالی اروگوئه است. بازگشت به ریشهها با تکیه بر شخصیتی که نماد تیم ملی به شمار میرود، آن هم با وجود تجربه محدودش در مدیریت رختکن، چه رسد به هدایت بازیکنانی در کلاس جهانی که او باید آنها را کنترل کند و به بالاترین سطح کارایی برساند. انتخاب یک چهره بومی و باوقار، راهکاری برای آرام کردن امواج خروشان فوتبال این کشور است.
فورلان ۴۷ ساله، یکی از رهبران موفقترین دوران اروگوئه در سالهای اخیر بوده است. او ۱۱۲ بار پیراهن تیم ملی را بر تن کرد و با ثبت ۳۶ گل، سومین گلزن برتر تاریخ این کشور نام گرفت. او همچنین قهرمانی کوپا آمهریکا ۲۰۱۱ را در کارنامه دارد و یک سال پیش از آن نیز با درخشش در آفریقای جنوبی، توپ طلای جام جهانی را از آن خود کرد.