بزرگترین مسابقه قرن در انحصار سانتیاگو برنابئو

به گزارش ایلنا، در فاصله بین مسابقات و هم‌زمان با حضور تیم ملی اسپانیا در نیمه نهایی جام جهانی 2026، شایعات پیرامون جام جهانی ۲۰۳۰ به تدریج در حال شکل‌گیری است. این شایعات از احتمال تأثیرگذاری ترامپ بر انتخاب محل مسابقه فینال به دلیل خصومت شخصی‌اش با اسپانیا ناشی از تصمیمات سیاسی پدرو سانچز و صرفاً از روی لجاجت شخصی برای کنار گذاشتن از فینال (با وجود اینکه او حق رأی ندارد) تا یک توطئه سیاسی علیه اسپانیا با پیشگامی مراکش را شامل می‌شود.

فیفا به عنوان تنها نهاد مجاز برای تصمیم‌گیری درباره فرمت جام جهانی ۲۰۳۰، هنوز به طور کامل در برنامه‌ریزی آن دخالت نکرده است. تصمیم‌گیری‌ها پس از پایان تابستان آغاز خواهد شد. اولین اقدام نیز کاهش تعداد ورزشگاه‌های میزبان در سه کشور میزبان خواهد بود. اسپانیا، پرتغال و مراکش شاهد کاهش تعداد استادیوم‌های خود خواهند بود. تغییراتی اعمال می‌شود؛ برخی ورزشگاه‌ها اضافه و چندین مورد دیگر حذف خواهند شد.

طی این روزها، هیئتی از تیم‌های اسپانیایی درگیر در این پروژه، به درخواست فیفا در حال بازدید از ورزشگاه‌های آمریکای شمالی بوده‌اند. مقایسه الزامات یک مسابقه فوتبال در آنجا با اروپا سود چندانی ندارد، همان‌طور که تلاش برای یافتن شباهت میان ورزشگاه‌ها بی‌فایده است. جام جهانی به سمت مدل متفاوتی حرکت می‌کند؛ مدلی با رنگ و بوی جدید که کمتر به زرق‌وبرقِ نمایش و بیشتر به خودِ فوتبال می‌پردازد. این تغییر با توجه به وضعیت ورزشگاه‌ها در سه کشوری که میزبان مسابقات در سال ۲۶ بوده‌اند و کشورهایی که میزبان تورنمنت در سال ۳۰ خواهند بود، اجتناب‌ناپذیر است.

اتحاد استراتژیک پرز و اینفانتینو

در خصوص مسابقه فینال، اسپانیا به طور طبیعی در حال رایزنی است، اما رئال مادرید با هدایت فلورنتینو پرز و از طریق ارتباط مستقیم با جانی اینفانتینو، گوی سبقت را ربوده است. رئیس فیفا تمایل دارد فینال در برنابئو برگزار شود و دلیل آن را رابطه نزدیکش با رئیس باشگاه رئال مادرید و جایگاه تاریخی این ورزشگاه در دنیای فوتبال می‌داند. این وضعیت مشابه اتفاقی است که برای ورزشگاه آزتکا رخ داد؛ استادیومی که پیش از این میزبان سه افتتاحیه و دو فینال بوده است. اگرچه سایر ورزشگاه‌ها ممکن است شرایط متفاوتی را ارائه دهند، اما فیفا بارها تأکید می‌کند که نطفه این پروژه در شبه‌جزیره ایبریا بسته شده است.

مسائل این جام جهانی پایه‌های فیفا را به لرزه درآورده است. مداخله نابهنگام و البته تا حدودی قابل پیش‌بینی دونالد ترامپ، کاری را انجام داد که غیرممکن به نظر می‌رسید؛ پایه‌های نهاد حاکم بر فوتبال جهان با تصمیمی که بر خلاف سیاست‌های دیرینه فیفا بود، به لرزه افتاد. اگر او سکوت اختیار می‌کرد، چیزی فراتر از یک جنجال کوچک رخ نمی‌داد، اما اظهارات او آتش بزرگی را در دنیای فوتبال شعله‌ور کرد؛ همان موضوع مربوط به لغو محرومیت بالوگان، مهاجم آمریکایی.

در مارس ۲۰۲۷ و هم‌زمان با کنگره فیفا که در مراکش برگزار می‌شود، انتخابات ریاست این نهاد انجام خواهد شد. اگر شرایط به همین منوال پیش برود، از هم‌اکنون مشخص است که فینال سال ۲۰۳۰ در کجا برگزار می‌شود. این تاریخ را در تقویم خود یادداشت کنید: ۲۱ جولای ۲۰۳۰، سانتیاگو برنابئو

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