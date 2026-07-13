ایوان بارتون: داور «قانون وینیسیوس» قاضی دیدار حساس فرانسه و اسپانیا

به گزارش ایلنا، دیدار حساس مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی که روز سه‌شنبه در ورزشگاه AT&T آرلینگتون برگزار می‌شود، با قضاوت ایوان آرکیدس بارتون سیسنروس به انجام خواهد رسید. این داور ۳۵ ساله السالوادوری که پیش‌تر در همین تورنمنت بازی‌های ترکیه-پاراگوئه، ژاپن-سوئد و سوئیس-کلمبیا را سوت زده، با چهار قضاوت در این دوره، عنوان رکورددار بیشترین حضور داوران آمریکای مرکزی در تاریخ جام جهانی را به نام خود ثبت کرده است.

قاضیِ سخت‌گیر و قاطع

بارتون که سابقه قضاوت در المپیک ۲۰۲۰ توکیو، جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، جام باشگاه‌های جهان و لیگ حرفه‌ای عربستان را در کارنامه دارد، به داشتن دست به کارت و رفتاری قاطع در لحظات بحرانی معروف است. آمار دوران حرفه‌ای او که شامل بیش از ۳۰۰ مسابقه رسمی، ۱۴۰۰ کارت زرد و ۸۶ کارت قرمز مستقیم است، نشان‌دهنده سبک قضاوت مقتدرانه این داور در زمین مسابقه است.

مجریِ «قانون وینیسیوس»

در کنار تجربیات بین‌المللی، بارتون به واسطه اجرای یکی از جدیدترین قوانین فیفا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. او نخستین داوری بود که قانون معروف به «قانون وینیسیوس» (یا قانون پرستیانی) را در جریان بازی ترکیه و پاراگوئه اجرا کرد؛ قانونی که بر اساس آن، پوشاندن دهان هنگام صحبت با بازیکن حریف به عنوان تخلف شناخته شده و با کارت قرمز مستقیم جریمه می‌شود.

در آن صحنه، بارتون پس از بازبینی تصاویر توسط «خمیس محمد المری»، داور ویدئویی (VAR)، «میگل آلمیرون» بازیکن تیم ملی پاراگوئه را به دلیل پوشاندن دهانش هنگام صحبت با بازیکن حریف، از زمین اخراج کرد.

پایان دوران حواشی دهان‌بسته

این قانون که در آوریل ۲۰۲۶ توسط فیفا به تصویب رسید، در واکنش به تنش‌های مشابه میان ستاره‌هایی نظیر وینیسیوس جونیور و پرستیانی در لیگ قهرمانان اروپا تدوین شد. فیفا با هدف جلوگیری از رفتارهای تبعیض‌آمیز و توهین‌آمیز که اغلب پشت دست بازیکنان پنهان می‌ماند، این مقررات سخت‌گیرانه را وضع کرد. حال باید دید در حساس‌ترین تقابل نیمه‌نهایی میان دو قدرت اول فوتبال جهان، ایوان بارتون با این سطح از سخت‌گیری چگونه جو بازی را مدیریت خواهد کرد.

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