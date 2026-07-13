جنگ بزرگ اروپا برای آلوارز؛ رئال، بارسا و پاریس در کمین ستاره آرژانتین

به گزارش ایلنا، خولیان آلوارز با گل تماشایی خود در وقت‌های اضافه دیدار آرژانتین برابر سوئیس، نقش مهمی در پیروزی ۳ بر یک آلبی‌سلسته و صعود این تیم به نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ ایفا کرد؛ نمایشی که حالا باعث افزایش جدی توجه باشگاه‌های بزرگ به این مهاجم آرژانتینی شده است.

آلوارز ۲۶ ساله که در حال حاضر برای اتلتیکومادرید بازی می‌کند، یکی از چهره‌های مهم بازار نقل‌وانتقالات تابستانی به شمار می‌رود و نام رئال مادرید، بارسلونا و پاری‌سن‌ژرمن در میان مشتریان جدی او دیده می‌شود.

طبق گزارش‌ها، ارزش انتقال احتمالی این بازیکن در مذاکرات می‌تواند به حدود ۱۵۰ میلیون یورو برسد؛ رقمی سنگین که نشان‌دهنده جایگاه تازه آلوارز در فوتبال اروپا پس از درخشش در جام جهانی است.

رئال مادرید پیش از این پیشنهادی در همین حدود برای جذب آلوارز ارائه کرده بود، اما اتلتیکومادرید آن را رد کرد. موضع باشگاه مادریدی روشن است؛ اتلتیکو تنها در صورتی حاضر به مذاکره جدی خواهد شد که بند فسخ قرارداد این بازیکن فعال شود. بند فسخ آلوارز ۵۰۰ میلیون یورو تعیین شده است.

پاری‌سن‌ژرمن نیز وارد رقابت شده و در حال بررسی پیشنهادی بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون یورو است. روابط خوب میان باشگاه فرانسوی و اتلتیکومادرید می‌تواند روند مذاکرات احتمالی را آسان‌تر کند.

بارسلونا هم شرایط این مهاجم آرژانتینی را زیر نظر دارد. آلوارز در جریان جام جهانی علاقه خود را به حضور در این باشگاه پنهان نکرده و از تمایلش برای تحقق یک رؤیا صحبت کرده است، اما تاکنون پیشنهادی رسمی از سوی بارسلونا ارائه نشده است.

از سوی دیگر، آلوارز در ماه مه پیشنهاد تمدید قرارداد اتلتیکومادرید با دستمزد سالانه حدود ۱۰ میلیون یورو را رد کرده بود؛ تصمیمی که حالا نشانه‌ای از تمایل او برای برداشتن گامی بزرگ‌تر در دوران حرفه‌ای‌اش تلقی می‌شود.

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