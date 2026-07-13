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لیدز در کمین مدافع بوسنیایی؛ سود بزرگ در انتظار یوونتوس

لیدز در کمین مدافع بوسنیایی؛ سود بزرگ در انتظار یوونتوس
کد خبر : 1812358
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تاریک محارموویچ، مدافع جوان بوسنیایی، بیش از هر زمان دیگری به جدایی از ساسولو و حضور در لیگ برتر انگلیس نزدیک شده و لیدز یونایتد آماده است با پیشنهادی سنگین او را به خدمت بگیرد.

به گزارش ایلنا، آینده تاریک محارموویچ همچنان یکی از پرونده‌های مهم بازار نقل‌وانتقالات ایتالیاست. مدافع بوسنیایی که در هفته‌های گذشته بحث بازگشتش به یوونتوس جدی شده بود، حالا با علاقه جدی لیدز یونایتد روبه‌روست و احتمال انتقال او به فوتبال انگلیس افزایش یافته است.

لیدز برای جذب این بازیکن آماده است رقمی نزدیک به ۴۰ میلیون یورو هزینه کند؛ انتقالی که می‌تواند برای یوونتوس نیز سود قابل توجهی به همراه داشته باشد. باشگاه تورینی همچنان مالک ۵۰ درصد از حق فروش آینده محارموویچ است و در صورت نهایی شدن انتقال او، می‌تواند حدود ۲۰ میلیون یورو درآمد داشته باشد.

یوونتوس در هفته‌های گذشته تلاش کرد شرایط بازگرداندن این مدافع را بررسی کند، اما فاصله میان خواسته‌های ساسولو و پیشنهاد بیانکونری همچنان زیاد است. یوونتوس حاضر نیست بیش از ۲۸ میلیون یورو برای محارموویچ پرداخت کند؛ رقمی که با بند آزادسازی او همخوانی دارد.

در مقابل، لیدز آماده است پیشنهاد مالی جذاب‌تری ارائه دهد و برای این بازیکن قراردادی تا سال ۲۰۳۱ در نظر گرفته است. طبق گزارش‌ها، دستمزد پیشنهادی باشگاه انگلیسی برای محارموویچ حدود ۳.۵ میلیون یورو در سال خواهد بود.

حتی اگر محارموویچ به یوونتوس بازنگردد، این انتقال همچنان برای باشگاه تورینی اهمیت زیادی دارد. درآمد حاصل از فروش او می‌تواند منابع مالی تازه‌ای در اختیار یوونتوس قرار دهد تا برای تقویت خط دفاعی خود در ادامه بازار اقدام کند.

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