به گزارش ایلنا، مایکل اولیسه که در سال ۲۰۲۴ با انتقالی ۵۵ میلیون یورویی از کریستال پالاس به بایرن مونیخ پیوست، حالا پس از نمایش‌های درخشان در جام جهانی ۲۰۲۶ به یکی از چهره‌های مهم بازار نقل‌وانتقالات تبدیل شده است.

این بازیکن فرانسوی نقش مهمی در صعود تیم ملی کشورش به مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی داشته و با ثبت ۶ پاس گل، یکی از مؤثرترین بازیکنان فرانسه در این تورنمنت بوده است. همین عملکرد باعث شده جایگاه او در فوتبال اروپا ارتقا پیدا کند و باشگاه‌های بزرگ، از جمله رئال مادرید، شرایطش را زیر نظر بگیرند.

براساس گزارش‌ها، اولیسه قصد دارد بلافاصله پس از پایان جام جهانی با هربرت هاینر، رئیس باشگاه بایرن مونیخ، جلسه‌ای برگزار کند تا درباره آینده خود، جایگاهش در تیم و شرایط قراردادش گفت‌وگو کند.

هرچند اولیسه فعلاً روی مأموریت ملی خود با فرانسه تمرکز دارد، اما به خوبی می‌داند عملکردش در جام جهانی توجه‌ها را به او افزایش داده است. او می‌خواهد شرایطش در بایرن، از نظر جایگاه ورزشی و مالی، با سطح جدیدی که در فوتبال جهان به آن رسیده همخوانی داشته باشد.

در این میان، فشارهای غیرمستقیم از درون اردوی فرانسه نیز وجود دارد. طبق این گزارش، برخی هم‌تیمی‌های اولیسه در تیم ملی، از جمله کیلیان امباپه، اورلین شوامنی و ابراهیما کوناته، او را به حضور در پروژه رئال مادرید تشویق می‌کنند.

با وجود علاقه رئال مادرید، انتقال اولیسه به سانتیاگو برنابئو پیچیدگی مالی زیادی دارد. ارزش این بازیکن اکنون حدود ۲۰۰ میلیون یورو برآورد می‌شود و او هنوز سه سال دیگر با بایرن مونیخ قرارداد دارد. از طرف دیگر، بایرن معمولاً باشگاهی فروشنده نیست و قصد دارد تیمی در سطح قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا بسازد.

یکی از محورهای اصلی این پرونده، دستمزد فعلی اولیسه است. او در بایرن سالانه حدود ۸ میلیون یورو خالص دریافت می‌کند؛ رقمی که با توجه به جهش اخیر او، دیگر چندان متناسب با جایگاهش به نظر نمی‌رسد. بایرن برای حفظ این ستاره فرانسوی، آماده ارائه پیشنهادی جدید با دستمزد حدود ۱۴ میلیون یورو خالص است.

با این حال، ربکا جیمز، نماینده اولیسه، به او توصیه کرده فعلاً قرارداد جدیدی با بایرن امضا نکند. این تصمیم می‌تواند بخشی از یک استراتژی بلندمدت باشد؛ چرا که با نزدیک‌تر شدن به سال‌های پایانی قرارداد، قدرت چانه‌زنی بازیکن افزایش پیدا می‌کند و احتمال کاهش قیمت او تا سال ۲۰۲۷ بیشتر خواهد شد.

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