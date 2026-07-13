خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرسون و آتش قدیمی انگلیس و آرژانتین: پیراهنشان را در خانه‌ام راه نمی‌دهم!

مرسون و آتش قدیمی انگلیس و آرژانتین: پیراهنشان را در خانه‌ام راه نمی‌دهم!
کد خبر : 1812350
لینک کوتاه کپی شد.

تقابل آرژانتین و انگلیس در نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، بار دیگر یکی از قدیمی‌ترین و احساسی‌ترین رقابت‌های فوتبال ملی را زنده کرده است؛ دیداری که برای بسیاری از انگلیسی‌ها و آرژانتینی‌ها فراتر از یک مسابقه فوتبال است.

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی آرژانتین و انگلیس در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم می‌روند؛ مسابقه‌ای که خاطرات برخوردهای تاریخی دو کشور در جام‌های جهانی گذشته را زنده کرده و از همین حالا فضای ویژه‌ای در رسانه‌ها و میان هواداران ایجاد کرده است.

پل مرسون، بازیکن سابق تیم ملی انگلیس که در جام جهانی ۱۹۹۸ مقابل آرژانتین به میدان رفت و در ضربات پنالتی نیز برای تیمش گلزنی کرد، درباره حساسیت این تقابل گفت: «ما در نیمه‌نهایی با تیمی روبه‌رو می‌شویم که واقعاً ما را نمی‌خواهد. نمی‌توانم درک کنم چطور در اینجا پیراهن آرژانتین فروخته می‌شود.»

مرسون با یادآوری فضای رقابت دیرینه دو تیم ادامه داد: «چند روز پیش، یکی از دوستان پسرم به خانه‌ام آمد و پیراهن آرژانتین پوشیده بود. به او گفتم: فکر می‌کنی آرژانتینی‌ها در آرژانتین پیراهن انگلیس می‌پوشند؟ واقعاً نمی‌فهمم چطور اینجا پیراهنشان فروخته می‌شود.»

او در ادامه با اشاره به جایگاه دیگو مارادونا در فوتبال آرژانتین گفت: «اگر این پیراهن به خاطر مارادونا باشد، می‌توانم درک کنم. اما واقعاً نتوانستم او را با آن پیراهن در خانه‌ام راه بدهم و از او خواستم لباسش را عوض کند.»

تقابل انگلیس و آرژانتین همواره با بار احساسی و تاریخی همراه بوده است؛ از جام جهانی ۱۹۸۶ و نمایش فراموش‌نشدنی مارادونا تا دیدار پرتنش جام جهانی ۱۹۹۸ که با اخراج دیوید بکام و حذف انگلیس در ضربات پنالتی به پایان رسید.

حالا دو تیم در نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ بار دیگر روبه‌روی هم قرار می‌گیرند؛ مسابقه‌ای که علاوه بر اهمیت صعود به فینال، برای هر دو طرف معنایی تاریخی و حیثیتی دارد.

آرژانتین با رهبری لیونل مسی به دنبال ادامه مسیر دفاع از عنوان قهرمانی است و انگلیس نیز پس از سال‌ها انتظار، رؤیای بازگشت به فینال جام جهانی را دنبال می‌کند. همین شرایط باعث شده این نیمه‌نهایی به یکی از داغ‌ترین و پرحاشیه‌ترین مسابقات جام جهانی تبدیل شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل