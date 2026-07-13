ثبت قرارداد با نساجی، معادلات را تغییر داد
ابهام در انتقال کسری طاهری به پرسپولیس
در حالی که کسری طاهری از نهایی شدن قراردادش با پرسپولیس خبر داده بود، انتشار جزئیات تازه درباره ثبت رسمی قرارداد این مهاجم با نساجی مازندران و صدور رضایتنامه از سوی روبین کازان به نام این باشگاه، ابهاماتی را درباره سرانجام انتقال او به جمع سرخپوشان ایجاد کرده است.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که طی روزهای اخیر خبر توافق نهایی پرسپولیس با کسری طاهری بازتاب گستردهای داشت، اکنون اطلاعات جدید نشان میدهد باشگاه نساجی مازندران پیش از نهایی شدن این انتقال، موفق شده با پرداخت مبلغی به باشگاه روبین کازان روسیه، رضایتنامه قطعی این بازیکن را دریافت کند و قرارداد رسمی او را به نام خود به ثبت برساند.
بر اساس پیگیریها، همزمان توافقی سهجانبه میان کسری طاهری، نساجی و پرسپولیس برای انتقال قرضی یکساله این مهاجم نیز تنظیم شده است، اما اجرای این توافق همچنان به موافقت نهایی باشگاه نساجی بستگی دارد.
خود طاهری نیز شب گذشته درباره آخرین وضعیت انتقالش گفت: «حدود دو تا سه هفته است قراردادم را با پرسپولیس امضا کردهام، اما به دلیل زمانبر بودن دریافت نامه از روبین کازان، این روند طول کشید. فکر میکنم امروز کار نهایی شده و فردا رسمی شود.»
با این حال، آخرین اخبار حکایت از آن دارد که رضایتنامه این مهاجم از سوی روبین کازان برای نساجی صادر شده و انتقال بینالمللی (TMS) او نیز به نام این باشگاه ثبت شده است. در چنین شرایطی، طبق مقررات فیفا، این بازیکن بهعنوان بازیکن رسمی نساجی شناخته میشود و تنها در صورت اجرایی شدن توافق انتقال قرضی، امکان حضور در پرسپولیس را خواهد داشت.
از سوی دیگر، منابع نزدیک به باشگاه نساجی تأکید میکنند کادر فنی این تیم برای فصل جدید روی تواناییهای طاهری حساب ویژهای باز کرده و قصد دارد از این مهاجم جوان در لیگ برتر استفاده کند؛ موضوعی که میتواند مسیر انتقال او به پرسپولیس را پیچیدهتر از گذشته کند.
اکنون همه نگاهها به تصمیم نهایی باشگاه نساجی و روند اجرای توافق سهجانبه دوخته شده است. اگر این توافق عملی نشود، کسری طاهری فصل آینده با پیراهن نساجی به میدان خواهد رفت؛ در غیر این صورت، او بهصورت قرضی راهی پرسپولیس میشود. انتظار میرود تکلیف این پرونده ظرف ۴۸ ساعت آینده مشخص شود.